O krok od tragedii w Gdańsku. Matka z 2-letnim dzieckiem zostali potrąceni przez samochód osobowy. Oboje trafili do szpitala. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do wypadku doszło ok. 12 na ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku.

Jak informują strażacy, kierowca Audi A7 zjechał z jezdni, a następnie potrącił spacerującą chodnikiem 30-letnią kobietę z 2-letnim dzieckiem w wózku.

Po wszystkim auto uderzyło w ścianę pobliskiego budynku wielorodzinnego.

Kobieta z urazem nogi i jej córeczka z urazem głowy zostały zabrane do szpitala.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Wszystko wskazuje jednak na to, że ok. 40-letni kierowca stracił przytomność.

