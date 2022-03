Bezdomni ze Schroniska Domu Brata Alberta w Gdańsku zebrali ponad 1300 zł i przekazali je ukraińskim dzieciom uczącym się w Szkole Podstawowej nr 16 im. Władysława Broniewskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

W Schronisku Domu Brata Alberta w Gdańsku przebywa prawie 100 mężczyzn. W ciągu tygodnia bezdomnym ze schroniska udało się zebrać ponad 1300 zł oraz duży karton słodyczy, który został przekazany dyrekcji szkoły.

Jak dostałam telefon od opiekunów, a później jak przyjechali do szkoły i przekazali nam pieniądze to się popłakałam. To jest niewiarygodnie, że osoby, które same nie mają, potrafią się podzielić, oddać innym. Wraca wiara w człowieczeństwo - powiedziała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdańsku Nina Markiewicz-Sobieraj.



Pracowniczka socjalna schroniska zapewniła, że podopieczni zamierzają nadal zbierać pieniądze na rzecz potrzebujących z Ukrainy.



Mamy nadzieję, że jeszcze niejeden zeszyt będziemy mogli sfinansować. I idąc śladem naszego patrona, św. Brata Alberta “Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało", trwamy w pomaganiu - powiedziała pracownica socjalna schroniska Magdalena Głombiowska.



Schronisko to placówka o standardzie domu dla mężczyzn w kryzysie bezdomności, którzy ze względu na swój stan zdrowia potrzebują większego wsparcia w funkcjonowaniu w społeczeństwie



W Szkole Podstawowej nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku uczy się 60 dzieci z Ukrainy.