Dyrektorzy placówek oświatowych w gminie Myślibórz, za zgodą burmistrza, w środę skrócili zajęcia lekcyjne z 45 do 30 minut z powodu wysokich temperatur. Proponują, żeby tak było do końca tygodnia, bo budynki szkół są bardzo nagrzane. W salach lekcyjnych temperatura sięga nawet 30-32 st. C.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Informacja o skróceniu lekcji z 30 do 45 minut opublikowano na stronach szkół podstawowych w Myśliborzu: SP 2 i SP3. "W związku z wysoką temperaturą na zewnątrz i w pomieszczeniach szkolnych, w dniu 4 września lekcje będą trwały po 30 minut" - ogłoszono. Podkreślono, że zgodę na skrócenie lekcji wydał burmistrz Myśliborza. W klasach mamy teraz 30-32 stopnie. W takich warunkach trudno prowadzić 45-minutowe lekcje, dzieci nie mogą się skoncentrować. Wystąpiłem do burmistrza o zgodę na skrócenie zajęć - powiedział PAP dyrektor SP 3 W Myśliborzu Roman Rutkowski. Wyjaśnił, że gmina Myślibórz jest organem prowadzącym dla dwóch podstawówek w mieście i trzech szkół wiejskich. We wszystkich placówkach w środę zajęcia mają być skrócone. Chciałbym, żeby tak było do końca tygodnia. Mury budynków szkolnych są bardzo nagrzane. Przez całą dobę temperatura wewnątrz, w salach lekcyjnych wynosi około 30 stopni - podkreślił Rutkowski. W moim gabinecie rano było 29, a nie jest nasłoneczniony - dodał. Lekcje mają być skrócone także w dwóch myśliborskich szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat. "Zostało wydane takie wewnętrzne zarządzenie. Dyrektor przekazał tę informację uczniom podczas inauguracji roku szkolnego" - poinformował PAP sekretariat Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu. Kuratorium oświaty nie gromadzi danych, ile szkół w województwie zachodniopomorskim z powodu upałów zmieniło organizację zajęć, skracając lekcje. Nie było zgłoszeń, zapytań od dyrektorów placówek, nie monitorujemy, gdzie są skrócone lekcje. Dyrektorzy wiedzą, że mogą podjąć taką decyzję na podstawie przepisów. Dyrektor kieruje szkołą, odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, sprawuje nad nimi opiekę. Skrócenie lekcji zgłasza tylko organowi prowadzącemu - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty Agnieszka Lisowska. IMGW wydał dla woj. zachodniopomorskiego ostrzeżenie 2 st. przed upałami. Prognozowana temperatura w środę to nawet 33 st. C. Prawo oświatowe i przepisy BHP umożliwiają skrócenie lub odwołanie lekcji w uzasadnionych przypadkach. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły, po konsultacji z tzw. organem prowadzącym, czyli gminą (wójtem, burmistrzem, prezydentem) lub powiatem (starostą). Zobacz również: ​Kompletnie pijany kierowca tira jechał środkiem drogi ekspresowej

