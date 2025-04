Pięć osób nie żyje, trzy trafiły do szpitala, a 12 ewakuowano - taki jest bilans wieczornego pożaru w Pszowie na Śląsku. W akcji brało udział 20 strażackich zastępów. Budynek, w którym wybuchł pożar - jak przekazał wojewoda śląski, "nie był zgłoszony jako hotel".

Pięć osób zginęło w pożarze w Pszowie / KP PSP Wodzisław Śląski/asp. Mateusz Kaczmarek / PAP

Wśród poszkodowanych policjanci. Co dzieje się na miejscu tragedii?

W rejonie pogorzeliska jest jeszcze jeden strażacki zastęp, który nadal pilnuje miejsca pożaru - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

Z 12 ewakuowanych z budynku osób dwie odwieziono do szpitala, a pozostałe do zastępczego hotelu. Straż pożarna przekazała, że ewakuowani to dwie osoby narodowości ukraińskiej i dziesięć osób narodowości polskiej. W trakcie akcji poszkodowanych zostało dwóch policjantów. Jeden z nich trafił do szpitala, bo w trakcie akcji uległ zatruciu tlenkiem węgla.

"Rozwój pożaru był bardzo dynamiczny"

Pożar w Pszowie / PSP Wodzisław Śląski / PAP

Komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek przekazał podczas wczorajszego briefingu prasowego, że pożar wybuchł ok. godz. 18.30.

Ogień został zlokalizowany o godz. 21.40. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia straż pożarna zastała cały obiekt dwupiętrowy i z poddaszem użytkowym zajęte ogniem. Rozwój pożaru był bardzo dynamiczny, w związku z czym najprawdopodobniej nie udało się tym pięciu osobom ewakuować w odpowiednim czasie z obiektu - powiedział Kruczek.

Dodał, że obiekt jednorodzinny, w którym wybuchł pożar jest połączony z częścią magazynową. Nie było tam osób, które mogłyby być zagrożone skutkami tego pożaru - powiedział komendant.

Hotel tylko z nazwy?

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak na portalu X poinformował, że otrzymuje bieżące meldunki w sprawie tragicznego pożaru w Pszowie od wojewody śląskiego Marka Wójcika a także Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Wojciecha Kruczka.

Wojewoda śląski powiedział, że budynek, w którym wybuchł pożar, "nie był zgłoszony jako hotel". Charakter działalności, którą prowadził właściciel budynku, zostanie wyjaśniony w ramach trwającego śledztwa - dodał.