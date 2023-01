​W tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin trwają prace porządkowe przed wylewaniem asfaltu na nawierzchnię drogową - przekazał w piątek świnoujski magistrat. Kierowcy z nowej trasy mają korzystać jeszcze przed tegorocznymi wakacjami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do testów gotowa jest także instalacja przeciwpożarowa, teletechniczna i elektryczna, montowana w specjalnych nawach technicznych pod powierzchnią płyty jezdnej.

Zaawansowanie prac przy budowie tunelu pod Świną jest na poziomie ponad 85 proc. Jak poinformował w piątek świnoujski magistrat, obecnie trwają prace porządkowe przed rozpoczęciem wylewania asfaltu na nawierzchnię drogową.

Świnoujski tunel biegnie pod dnem Świny i jest najdłuższym w Polsce podwodnym tunelem. Sam tunel wydrążony metodą TBM ma 1483,80 metrów, a razem z drogami dojazdowymi po obu stronach ponad 3 km.

Przeprawa pod cieśniną Świny ma zakończyć problemy komunikacyjne mieszkańców Świnoujścia i turystów, i połączyć wyspę Wolin z wyspą Uznam (na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska). Aby przedostać się na wyspę Uznam, należy obecnie skorzystać z przeprawy promowej, co często wiąże się z długim oczekiwaniem.

Tunel ma być oddany do użytku w maju 2023 roku. Droga między wyspami Wolin i Uznam będzie mieć długość ok. 3,2 km. Część wydrążona maszyną TBM ma 1484 m.

Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym - szczeciński oddział GDDKiA. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR/Gülermak. Koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dokłada z własnego budżetu.