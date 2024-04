Śmigłowcem LPR do szpitala przewieziona została 6-latka, która w miejscowości Srebrzyszcze na Lubelszczyźnie wbiegła wprost pod nadjeżdżający samochód

Samochód potrącił 6-latkę / KMP Chełm / Policja

Do wypadku doszło w niedzielę ok. g. 18.00. Kierujący Mazdą 52-latek potrącił dziewczynkę, która z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Dziecko wtargnęło na jezdnie nagle. Sześciolatka prawdopodobnie chciała przebiec na drugą stronę drogi. Była pod opieką dorosłego - poinformowała sierż. sztab. Angelika Głąb-Kunysz z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Policjanci ustalają okoliczności wypadku. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący mazdą był trzeźwy.