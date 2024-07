Kolorowe stragany wypełnione tradycyjnymi wyrobami, koncerty muzyki folkowej, kapel ludowych, kuglarzy i rzemieślników - to wszystko czeka uczestników 14. edycji Jarmarku Jakubowego w Szczecinie.

Zdjęcie ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Ponad dwustu wystawców z kraju i zagranicy z rękodziełem, produktami regionalnymi od miodów czy serów po przetwory - to m.in. czeka na odwiedzających 14. Jarmark Jakubowy w Szczecinie.



Jest duża różnorodność. Trudno się zdecydować. Duży wybór biżuterii, akcesoriów. Co najważniejsze to nie chińszczyzna. Tylko ręczna robota - mówiła reporterce RMF FM Anecie Łuczkowskiej, jedna z uczestniczek jarmarku.



W jarmarku weźmie udział około 300 wystawców. Będzie można rozsmakować się produktami z Bułgarii, Gruzji, Litwy, Ukrainy, Węgier. Jarmark to nie tylko kolorowe stragany, ale też prezentacja tradycji rękodzieła sztuki ludowej. Mieszkańcy i turyści znajdą tu m.in. rzeźby z drewna, gliny, malarstwo ludowe, kosze z wikliny czy zabawki ludowe. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w licznych warsztatach m.in. wypalania ceramiki raku, garncarstwa, robienia kwiatów z maklesów, malowania na jedwabiu czy wikliniarstwa.



Po raz trzeci podczas Jarmarku Jakubowego działa EKOstrefa, przygotowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Nie zabraknie zabaw dla najmłodszych i możliwości wykazania się wiedzą z zakresu ekologii.



Konkursy zorganizują m.in. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Energii Odnawialnej w Ostoi, Stacja Brzegowa Uniwersytetu Szczecińskiego, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie.





Jarmark Jakubowy organizowany jest co roku w okolicy przypadającego święta Jakuba Apostoła, patrona szczecińskiej katedry. Potrwa do 28 lipca na Placu Katedralnym i Placu Orła Białego.



Formuła Jarmarku Jakubowego nawiązuje do średniowiecznych tradycji jarmarków, organizowanych corocznie przy okazji świąt kościelnych. Są one miejscem wymiany dóbr, ale również spotkań ludzi.