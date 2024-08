Zgodnie z tradycją prezydent Szczecina Piotr Krzystek wejdzie na maszt jednej z jednostek uczestniczących w wydarzeniu. Tym razem wybór padł na Guayasa. Wejście prezydenta Szczecina na maszt jednostki odbędzie się w sobotę około godz. 12.00.

The Tall Ships Races to największa żeglarska impreza w Europie. W regatach odbywających się co cztery lata na Bałtyku udział bierze kilkadziesiąt żaglowców. W tym roku inauguracja The Tall Ships Races odbyła się 27 czerwca z Kłajpedzie (Litwa), później żaglowce były w Helsinkach (Finlandia), Tallinie (Estonia), Turku (Finlandia) i Mariehamn na Wyspach Alandzkich. Polskę reprezentowało 16 jednostek.



Finał The Tall Ships Races 2024 potrwa do 5 sierpnia.