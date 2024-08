Szczecin wprowadził zakaz lotów dla dronów. Za niedostosowanie się do niego grozi utrata sprzętu, a nawet więzienie. To środki bezpieczeństwa przed finałem The Tall Ships Races 2024 – największej żeglarskiej imprezy w Europie. Organizatorzy w ciągu kilku dni spodziewają się nawet miliona gości. Pierwsze żaglowce już wpływają do Szczecina.

Dar Młodzieży na morzu / Adam Warżawa / PAP Szczecin na kilka dni stanie się żeglarską stolicą Europy! Spodziewanych jest 65 żaglowców i 1600 żeglarzy. W tym roku The Tall Ship Races zaczęły się z Kłajpedzie, później wyścigi były w Helsinkach (Finlandia), Tallinie (Estonia), Turku (Finlandia) i Mariehamn na Wyspach Alandzkich. Polskę reprezentuje 16 jednostek. Podczas finału będzie można zobaczyć m.in.: "Pogorię", "Iskrę" oraz "Fryderyka Chopina", który w Szczecinie ma być dziś ok. g. 17. Bez dronów przy nabrzeżu Strefa bez dronów obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia o g. 10.00 do dnia 5 sierpnia do g. 18.00. Obszar wyłączony obejmuje: w strefie poziomej - 900 metrów od punktu centralnego, który wyznacza zjazd z Nabrzeża Wieleckiego w kierunku centrum miasta,

w strefie pionowej - 500 metrów. Za niedostosowanie się do zakazu drony będą mogły zostać unieruchomione lub zniszczone. Za złamanie zakazu operatorom/pilotom grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub rok więzienia. Żaglowce zdążają do Szczecina Od wczoraj przy Nabrzeżu Pasażerskim cumują już pierwsze jednostki towarzyszące finałowi - tj. Baltic Beauty oraz Joanna Saturna. Dzisiaj do Szczecina dobiją kolejne. Ok. g. 13.00 można spodziewać się jednostki wojskowej ORP Poznań, a w godzinach wieczornych - ok. 18.00 ITS Stella Polare, a o g. 20.00 do Nabrzeża Starówka dobije holenderski żaglowiec Wylde Swan. W czwartek rano żaglowce będą wpływać do Szczecina, w następującej kolejności: Czwartek, 1 sierpnia: 9.00 ORP Iskra

10.30 Grossherzogin Elisabeth

11.00 Johann Smidt

14.00 Gorch Fock

16.00 Roald Amundsen

16.00 Dar Młodzieży

17.00 Fryderyk Chopin Piątek, 2 sierpnia: 9.00 Guayas

9.00 Guayas

11.00 Kapitan Głowacki Godziny wejść są podawane orientacyjnie, mogą ulec zmianie.

