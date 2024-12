Karmniki dla ptaków czekają. Pracownicy Lasów Miejskich w Szczecinie własnoręcznie karmniki przygotowali i spakowali. Teraz wystarczy pojawić się w leśniczówce z torbą ziarna, by taki karmnik odebrać. Zebrana w ten sposób karma trafi do szkół, które dokarmiają ptaki zimą.

Za kilogram ziarna można dostać drewniany karmnik dla ptaków. / Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie /

Za kilogram karmy albo inny smakołyk można otrzymać karmnik dla ptaków, zrobiony przez pracowników Lasów Miejskich. Kilkanaście z nich już trafiło w ręce szczecinian, którzy zimą będą dokarmiać ptaki. Karmniki są zrobione z drewna przewróconych przez wiatr drzew. Trzeba je samodzielnie zmontować.

Ponieważ zimowe miesiące to ciężki czas dla wielu dzikich zwierząt, które mają znacznie utrudniony dostęp do pożywienia, pracownicy Lasów Miejskich Zakładu Usług Komunalnych już po raz kolejny przygotowali karmniki, które teraz są rozdawane mieszkańcom Szczecina.

Karmniki można odbierać w siedzibach Lasów Miejskich: przy ul. Miodowej 3 oraz przy ul. Czarnogórskiej 63 do 13 grudnia w godz. 9 - 14 lub do wyczerpania zapasów. Nie ma wcześniejszych zapisów ani rezerwacji, jedna osoba może odebrać jeden karmnik. Aby otrzymać karmnik, należy przynieść ze sobą co najmniej kilogram mieszanki zbóż i ziaren lub trzy gotowe kule tłuszczowe.

Zrezygnowaliśmy w tym roku z rozdawania karmników za nic. Chcemy wymienić je za ziarno, które potem zawieziemy do szkół podstawowych, gdzie nasze karmniki wiszą już od 5 lat. Zrobimy tam prelekcję, przekażemy nowe, większe karmniki i zapas pokarmu do ptasich stołówek - mówi Krzysztof Matuszak z Lasów Miejskich w Szczecinie.

Leśnicy przy tej okazji rozdawania karmników edukują, czym dokarmiać ptaki zimą.

Absolutnie nie chlebem. To najgorsze co można zrobić, bo chleb ptakom szkodzi. Można teraz bez problemu kupić mieszankę ziaren, ale można do karmnika wrzucić jajko na twardo, płatki owsiane czy ugotowany ryż. Jeśli ktoś chce wywiesić słoninę, ważne, by była to surowa słonina bez soli. Trzeba ją też wymieniać, żeby się nie zepsuła - przypomina Krzysztof Matuszak.

Drewniane karmniki od leśników należy samodzielnie złożyć. Będzie do tego potrzeby młotek i wkrętarka. W pudełku znajduje się również instrukcja montażu oraz przypomnienie czym dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić.

Wydział Lasów Miejskich Zakładu Usług Komunalnych od 5 lat akcję prowadzi akcję "Szczecin dokarmia ptaki". W tym czasie już kilkaset karmników trafiło nie tylko do mieszkańców Szczecina, ale także do szkół i przedszkoli.