To ma być przełom w opiece nad pacjentami chorymi na nowotwór. Aplikacja na telefon pozwoli pacjentom Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie być w kontakcie z personelem szpitala. Dzięki temu odpowiedź na wiele pytań uzyskają bez dzwonienia czy bez jechania do lecznicy.

Aplikacja ma być innowacją w opiece nad pacjentami. / Zachodniopomorskie Centrum Onkologii /

Pacjenci Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii zyskają dostęp do systemu telemedycznego iWound. Pozwoli to pacjentom na przygotowanie się do operacji tak, by jak najlepiej ją znieść i szybko wrócić do zdrowia. Dodatkowo w domowym zaciszu będą mogli pozostać w stałym kontakcie ze specjalistami. Z kolei personel medyczny będzie mógł nieustannie monitorować, czy chorzy stosują się do ich zaleceń.

To prawdziwa innowacja na polskim rynku medycznym, która ma na celu skrócenie kolejek do lekarzy oraz przyspieszenie terminów operacji, minimalizując liczbę odwołanych zabiegów.

Pierwsze pacjentki dostają już dostęp do aplikacji. Na razie jest ona na etapie pilotażowym. Obejmuje pacjentki po mastektomii i zabiegu rekonstrukcji piersi.

Po ściągnięciu aplikacji na swój telefon, pacjentka jest zarejestrowana też w naszym szpitalnym systemie. Wychodzi do domu, po operacji, z konkretnymi zaleceniami, ale w międzyczasie coś złego może się wydarzyć. Rana może się goić nie w taki sposób, jak powinna. Pacjentka może się zalogować w aplikacji i dodać zgłoszenie, że dzieje się coś niepokojącego. Może dodać zdjęcie, a nawet krótki film - mówi Agnieszka Muchla-Łagosz z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

Zgłoszenie trafi do zespołu opieki pooperacyjnej. Najpóźniej następnego dnia pacjentka dostanie odpowiedź, co powinna robić. Jeśli pielęgniarka nie będzie potrafiła udzielić odpowiedzi, przekieruje zapytanie do lekarza, jeśli ten uzna, że jest taka konieczność, umówi pacjentkę na wizytę osobistą - dodaje Agnieszka Muchla-Łagosz.

Dzięki tej aplikacji pacjenci zyskają sprawniejszą opiekę. To narzędzie postrzegamy jako swego rodzaju sito, weryfikujące potrzeby pacjenta. Będzie on podejmował aktywną współpracę, realnie wpływając na swoje leczenie, bez konieczności fizycznej obecności w ZCO. Możliwość częstego kontaktu z personelem zwiększy jego poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w domu. Jeśli nasz specjalista uzna to za potrzebne, wezwie pacjenta na fizyczną wizytę - przewiduje Jolanta Dynarska, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

Aplikacja ma być rozbudowywana, wkrótce obejmie zdalną opieką pacjentów po innych niż mastektomia zabiegach, a także tych, których dopiero czeka operacja onkologiczna.