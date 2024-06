Jeśli masz niepotrzebne książki, możesz dać im kolejne życie. Fundacja Ekologiczna Arka organizuje projekt Żyjące Książki. Dziś na rynku w Katowicach rozdawała książki dzieciom. Z podopiecznymi jednej z katowickich świetlić zmontowała też regał do placówki.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Żyjące książki to program, który łączy ekologię z fajnymi przyzwyczajeniami. Zbieramy książki używane w całej Polsce. Chcemy, by nie trafiały one na makulaturę, żeby nie leżały zakurzone na szafkach. My je segregujemy i organizujemy masę akcji, kiermasze. Sprzedajemy książki w centrach handlowych, na różnych placach, rynkach miast. Pieniądze w 100 proc. przekazujemy na organizacje zwierzęce lub na domy dziecka, czyli leczymy, karmimy zwierzęta oraz np. zapraszamy dzieciaki z domów dziecka do kina, aby mogły mieć trochę zabawy - mówi Krystian Biłek z Fundacji Ekologicznej Arka.

Wraz z podopiecznymi ze świetlicy Gniazdo fundacja zorganizowała na katowickim rynku happening.

Stworzyliśmy makietę drzewa wypełnioną książkami. Jeśli ktoś przechodził, mógł sobie za darmo zabrać te książki - wyjaśnia Biłek.

Dzieci zmontowały też regał na książki do swojej świetlicy.