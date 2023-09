Zakaz korzystania z wody z kranów w okolicach Kłobucka w Śląskiem. Wydał go tamtejszy sanepid ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane bakteriami grupy coli oraz enterokokami.

Jak informuje reporter RMF FM chodzi o dwa wodociągi: Dąbrowa w gminie Popów oraz Więcki. W sumie zaopatrują one w wodę 11 pobliskich wsi i miejscowości.

Wprowadzony przez sanepid zakaz jest bezwzględny.

Wody z kranu nie można pić ani wykorzystywać jej do przygotowywania posiłków. Nie nadaje się także do mycia owoców czy warzyw, naczyń a nawet do prania. Nie można także wykorzystywać jej do kąpieli. Może ona być stosowana tylko do celów sanitarnych.

Zakaz sanepidu obowiązuje do odwołania.