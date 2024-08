Już około 7 ton śniętych ryb wyłowiły służby ze zbiornika Dzierżno Duże w powiecie gliwickim. Akcja trwa od soboty. W wodzie wykryto złote algi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Łączna waga śniętych ryb odłowionych od dnia 03.08.2024 r. do dnia 06.08.2024 r. z wód zbiornika Dzierżno Duże oraz IV sekcji Kanału Gliwickiego wynosi około 6710 kilogramów" - poinformowało dziś Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

Akcja służb, m.in. PSP, OSP, RZGW i straży rybackiej jest kontynuowana. Działania polegają nie tylko na wyławianiu śniętych ryb. Ustawiono także barierę sorpcyjną, która ma zapobiegać przedostawaniu się złotej algi z jeziora Dzierżno Duże do Kanału Gliwickiego i dalej do Odry.

Wcześniej ograniczono do minimum przepływ wody z jeziora do kanału. Do 19 sierpnia obowiązuje zakaz korzystania ze zbiornika i czwartej sekcji Kanału Gliwickiego.

Służby uważają, że do zakwitu złotej algi w Dzierżnie Dużym doszło z powodów naturalnych i nie jest to powiązane ze zrzutem wód kopalnianych.

Wody Polskie wydały rekomendacje dotyczące ograniczenia takich zrzutów jeszcze przed pojawieniem się śniętych ryb.

Jeśli chodzi o badania właściwości fizycznych i chemicznych wody, nic nie wskazuje na to, żeby na zjawisko, które wystąpiło w zbiorniku Dzierżno, wpłynęły zrzuty wód kopalnianych. Po pierwsze dlatego, że zostały ograniczone, a po drugie nie obserwowaliśmy wzrostu zasolenia - powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik.