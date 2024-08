Łazienki Królewskie udostępniają zwiedzającym nową atrakcję. To „Królewski zwierzyniec”, czyli strefa przyrodniczo-edukacyjna, w której będzie można poznać ciekawostki związane ze zwierzętami zamieszkującymi Łazienki. Chętni dowiedzą się, co jedzą sowy, dlaczego sarny rodzą się tylko wiosną, a także przyjrzą się przyrodzie przez mikroskop.

Łazienkowska wiewiórka (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

"Królewski zwierzyniec" ulokowano w budynku Nowej Palmiarni. Przestrzeń ma przybliżać życie zwierząt zamieszkujących Łazienki dziś i dawniej.

Inicjatywa Łazienek jest kierowana zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Będziemy mieli m.in. okazję zobaczyć z bliska prawdziwy róg tura czy pióra sów pod mikroskopem. Porównamy poroże jelenia, sarny i daniela, a także poobserwujemy przez lunetę życie łazienkowskich zwierząt. Na miejscu będzie czekał instruktor przewodnik, który odpowie na wszystkie przyrodnicze pytania i pomoże w korzystaniu ze sprzętów.

Nie zabraknie historii Łazienek Królewskich

W "Królewskim zwierzyńcu" będzie można również zdobyć nieco wiedzy na temat tego, czym były i jak wyglądały historyczne zwierzyńce, czyli tereny łowieckie. Jeszcze kilka wieków temu takim miejscem były również dzisiejsze Łazienki. Teren należał do marszałka i magnata Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. To on zbudował tu niewielką Łaźnię na wyspie i tym samym 350 lat temu zapoczątkował historię Łazienek. Następnie rozbudował je król Stanisław August, który w pałacowych wnętrzach umieścił wiele dekoracji z motywami roślinnymi i zwierzęcymi.

Liczne wydarzenia towarzyszące

Strefa przyrodnicza Królewski zwierzyniec będzie otwarta do 17 listopada 2024 r. w godzinach podanych na stronie internetowej Łazienek Królewskich.

W tym czasie odbędą się również liczne wydarzenia dla dzieci i dorosłych, m.in. warsztaty artystyczne i bartnicze, spotkania z instruktorami, spacery po łazienkowskich ogrodach oraz wykłady na temat ochrony zwierząt. Cały projekt zakończy wspólne sadzenie krzewów lilaków w historycznych ogrodach Łazienek.

Strefa edukacyjna jest dostosowana do potrzeb osób o szczególnych wymaganiach. Przeszkoleni instruktorzy zapewnią audiodeskrypcję, pomoc w poruszaniu się po przestrzeni Centrum Edukacji Ekologicznej oraz udostępnią dodatkowy sprzęt optyczny i słuchawki wygłuszające dźwięki.