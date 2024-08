Nuda nie jest taka zła. Może pobudzić kreatywność, przynieść odpowiedzi na nurtujące nas pytania. W Katowicach w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki 2024 trwa właśnie Tydzień Nudy. Program – dość przewrotnie – nie jest nudny.

Chodziło nam o to, żeby pokazać różne podejścia do nudy. Raz - można się ponudzić, nic nie robić i dzięki temu przewietrzyć myśli, uporządkować pewne rzeczy w głowie, dojść do ciekawych wniosków. Dwa - w tym tygodniu chcemy tych, którzy się nudzą i nie wiedzą, co z nudą zrobić, zaprosić na ciekawe wydarzenia - mówi Krzysztof Pająk, dyrektor wykonawczy ds. 50 Tygodni Europejskiego Miasta Nauki 2024.

W ramach Tygodnia Nudy odbywają się m.in. spacery szlakiem katowickich murali, szlakiem moderny i szlakiem neonów. W czwartek wyjątkowe warsztaty z... nudzenia się, a na niedzielę zaplanowano wycieczkę do lasu murckowskiego zatytułowane "Nuda w lesie".