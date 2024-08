"Szukamy minimum dwuosobowych zespołów, które jeszcze w sierpniu podejmą się z nami sadzenia lawendy" - ogłosiła Fundacja Ogrody Przyszłości z Katowic. Zgłoszenia są przyjmowane do 11 sierpnia. Zadaniem uczestników akcji będzie nie tylko zasadzenie, ale także późniejsze przycinanie i podlewanie roślin czy pielenie chwastów.

/ Shutterstock

Lawenda to wieloletnia bylina, która wymaga m.in. dwukrotnego przycinania w ciągu roku. Pod opieką Fundacji Ogrody Przyszłości mieszkańcy Katowic nauczą się jak ją sadzić i pielęgnować. Urząd Miasta zachęca do przyłączenia się do tej społecznej akcji.

Zmiany klimatu zmusiły nas do poszukiwania rozwiązań zwiększających odporność miast na wysokie temperatury i okresy suszy. Nasz cel to zachęcenie mieszkańców do brania odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspieranie ich w tych wysiłkach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W stolicy województwa śląskiego ma powstać pięć prototypowych mini-ogródków w miejscach publicznych.

Zainteresowani mieszkańcy mogą zgłosić się do akcji sadzenia lawendy wypełniając specjalny formularz.

Na tej podstawie wybierzemy pięć grup inicjatywnych, które zostaną wyposażone w wiedzę merytoryczną, a także dostaną od nas sadzonki roślin i zestawy małych narzędzi ogrodniczych na start. Teren nasadzenia może mieć maksymalnie 3 mkw. wystarczy więc, że zaangażowanie w sadzenie i opiekę nad ogródkiem zadeklarują dwie osoby - wyjaśnia Marta Chmielewska, naczelnik wydziału promocji.

Formularz oraz adres mailowy, pod który należy wysłać do 11 sierpnia zgłoszenia można znaleźć TUTAJ .