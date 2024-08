Start rozgrywek 2024/2025 w polskiej Ekstraklasie wiąże się ze sporymi emocjami. Po pięciu kolejkach nowego sezonu śląskie kluby mogą jednocześnie być zadowolone z dotychczasowych wyników i rozczarowane tym, że nie znajdują się na ligowym podium. Zapowiada się ciekawa rywalizacja pomiędzy Górnikiem Zabrze, a Piastem Gliwice. Kto lepiej wypadnie w tym sezonie Ekstraklasy?

Górnik Zabrze i Piast Gliwice w środku tabeli Ekstraklasy

Zakończyła się 5. seria spotkań w polskiej lidze. Pomimo dużej szansy na objęcie pozycji lidera Ekstraklasy, zespół Piasta Gliwice przegrał na wyjeździe ze Stalą Mielec 0:2 i pozostał w środku tabeli. Nieco lepsze humory mogą mieć piłkarze Górnika Zabrze, którzy bezbramkowo zremisowali z Rakowem Częstochowa, co mogło nieco zaskoczyć piłkarskich ekspertów.

Identyczny bilans meczów Górnika i Piasta

Po pięciu meczach obydwa śląskie kluby mają na koncie po 8 punktów. Zarówno Górnik, jak i Piast wygrały 2 mecze, zanotowały 2 remisy i tylko jedną porażkę. Bilans gier jest identyczny i różnica w dorobku obydwu drużyn wynika jedynie ze strzelonych i straconych bramek. Jak wygląda zestawienie Górników i Piastunek?

Do ostatniej kolejki Piast miał przewagę nad Górnikiem również w aspekcie goli, ale niespodziewana porażka sprawiła, że gliwiczanie mają już więcej straconych bramek. Obie drużyny pozostają wciąż niepokonane u siebie i z optymizmem mogą patrzeć na nadchodzące kolejki. Do pierwszej przerwy reprezentacyjnej pozostały 2 spotkania i na pewno śląskie kluby mają szansę na znalezienie się w czołówce. Górnika czekają mecze z Cracovią na wyjeździe i Lechią Gdańsk u siebie. Natomiast Piast podejmie najpierw Zagłębie Lubin, a następnie zmierzy się z Rakowem w Częstochowie.

Kto zakończy sezon Ekstraklasy na wyższej pozycji?

Górnik Zabrze i Piast Gliwice rywalizują w Ekstraklasie o wyższą pozycję niż lokalny rywal. W poprzednim sezonie Górnicy zakończyli rozgrywki wyżej od Piasta po raz pierwszy od 2018 roku i teraz chcieliby z pewnością to powtórzyć. Na ławkach trenerskich zasiadają w obydwóch klubach uznani fachowcy i na początku nowej kampanii trudno stwierdzić, który z nich będzie na koniec lepszy.

W zakładach bukmacherskich nieco lepsze notowania ma Piast, ale Górnik znajduje się zaraz za ekipą niebiesko-czerwonych. W okresie przygotowawczym i pierwszych kolejkach PKO BP Ekstraklasy rzeczywiście zespół Aleksandara Vukovicia prezentował się znacznie lepiej i dziś może mieć pretensje tylko do siebie o to, że nie zajmuje 1. miejsca w lidze. Zabrzanie po lekkim falstarcie pozostają niepokonani i trener Jan Urban ponownie ma w planach zaskoczyć wszystkich, którzy nie doceniają Górników.

Typy długoterminowe na Ekstraklasę. Nie tylko śląskie kluby

Trwający sezon Ekstraklasy zapowiada się bardzo wyrównanie. Typy długoterminowe mogą zatem wiązać się z dodatkowymi emocjami, a przecież oferta nie tylko przewiduje zakłady na to, czy wyżej w tabeli zakończy Piast Gliwice czy Górnik Zabrze. Bukmacherzy najwięcej kuponów przyjmują od graczy, którzy obstawiają przyszłego mistrza Polski. Aktualnie największe szanse ma na to Legia Warszawa, która całkiem umiejętnie łączy występy na krajowym podwórku z eliminacjami do europejskich pucharów.

Wydaje się, że po czterech latach trofeum za wygranie polskiej ligi może w końcu wrócić do stolicy. Przeszkodzić jej może Lech Poznań, który nie musi się martwić dodatkowymi meczami w Europie i na dłuższym dystansie może to pomóc klubowi z wielkopolskiego powalczyć o najwyższe laury. Znacznie większe wątpliwości widać u bukmacherów w kwestii typów na przyszłych spadkowiczów, choć tych będzie trzech, a mistrz tylko jeden. W walkę o utrzymanie może być zamieszanych nawet siedem klubów, a wśród nich są:

Korona Kielce

Lechia Gdańsk

Stal Mielec

GKS Katowice

Motor Lublin

Radomiak Radom

Puszcza Niepołomice

Rozgrywki 2024/2025 będą bardzo ciekawe pod wieloma względami. Mamy tylko nadzieję, że wyścig po mistrzostwo Polski będzie wynikał z dobrej postawy kandydatów do tytułu, a nie tak jak miało to miejsce w poprzednim sezonie.