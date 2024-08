Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim akt oskarżenia przeciwko byłemu posłowi PiS i byłemu wiceministrowi energii Adamowi G. oraz pięciu innym osobom. Chodzi o korupcję.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Adam G. został oskarżony o to, że w 2019 roku, pełniąc funkcję publiczną sekretarza stanu w Ministerstwie Energii, przyjął korzyść majątkową w łącznej wysokości 171 674 zł od przedsiębiorcy z Katowic - Marka K. Korzyść ta była przekazywana za pośrednictwem innego przedsiębiorcy działającego w branży marketingu i reklamy - Jerzego U.

O akcie oskarżenia poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa.

"Uzyskane środki zostały w całości przeznaczone do sfinansowania kampanii wyborczej oskarżonego Adama G. oraz jego żony - do Sejmu i Senatu w 2019 roku. Stanowiło to naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego regulujących zasady finansowania agitacji wyborczej" - podała PK.

Pozostali oskarżeni usłyszeli zarzuty pomocnictwa we wręczeniu oraz przyjęciu korzyści majątkowej przez Adama G.

Ponadto oskarżeni są o wystawienie i posługiwanie się fikcyjnymi fakturami VAT, które stanowiły formalny tytuł do przekazywania korzyści majątkowej.