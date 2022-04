14-miesięczny Władysław z Odessy to najmłodszy ukraiński pacjent, który trafił do Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Właśnie pomyślnie przeszedł zabieg chirurgiczny. W gliwickiej placówce na oddziałach dziecięcych pomoc medyczną otrzymało już kilkudziesięciu pacjentów z Ukrainy.

Najmłodszy pacjent z Ukrainy w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach / Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach /

14-miesięczny chłopiec na zaplanowaną operację z zakresu ortopedii czekał dziecięcej w ukraińskim szpitalu. Wybuch wojny sprawił, że przeprowadzenie zabiegu nie było możliwe. Pani Oksana z synem przyjechała do Polski. Trafiła do Gliwic i tutaj szybko znalazła pomoc medyczną dla dziecka. Sąsiadka nam bardzo pomogła. Zadzwoniła do lekarza. Lekarz nas przyjął szybko. Dobrze, że wszyscy jesteśmy zdrowi i żywi. Nie wszyscy mają tyle szczęścia ­- mówi pani Oksana.

To nasz najmłodszy pacjent z Ukrainy. Wszystko jest na dobrej drodze do tego, aby rączka chłopca była w pełni sprawna - zapewniają ortopedzi ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Na oddziałach dziecięcych tej placówki znalazło już specjalistyczną pomoc kilkudziesięciu małych pacjentów z Ukrainy.