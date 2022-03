Pani Olga jest pierwszą od wybuchu wojny Ukrainką zaszczepioną przeciwko COVID-19 w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. Dziś przy ul. Kościuszki 29 ruszył program szczepień dla uchodźców.

Szczepienia przeciw covid19 dla obywateli Ukrainy w Gliwicach / Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach / Materiały prasowe

Pani Olga przyjechała do Polski z Ukrainy na początku marca. Zatrzymała się u rodziny w Gliwicach. Jest pierwszą ukraińską pacjentką, która zgłosiła się w punkcie szczepień przeciwko COVID-19 w gliwickim szpitalu. Po szczepieniu czuła się dobrze i zachęcała swoich rodaków, by poszli w jej ślady. Zachęcam moich rodaków do szczepienia przeciw COVID-19, jest to bezpieczne i na pewno warto to zrobić. Chcemy tutaj zacząć normalnie funkcjonować, pracować, ale także dbać o zdrowie własne i innych - podkreśliła tuż po szczepieniu obywatelka Ukrainy.

Medykom i pacjentom w punkcie szczepień pomaga osoba mówiąca biegle w języku ukraińskim. Punkt szczepień przy Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach jest dostępny dla obywateli Ukrainy w każdy piątek od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00. Jeśli zainteresowanie szczepieniami będzie duże, punkt będzie otwierany także w inne dni.