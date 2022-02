Kolorowe i przyjemne w dotyku koszulki operacyjne będą mieli mali pacjenci chirurgii dziecięcej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Dzięki nim stres związany z pobytem w szpitalu i koniecznymi zabiegami może być mniejszy.

Akcja szycia koszulek dla najmłodszych pacjentów / Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach / Materiały prasowe

Naszym marzeniem było stworzenie własnych projektów koszulek operacyjnych dla naszych najmłodszych pacjentów. Koszulek, które będą rozweselać, bawić i łagodzić stres - mówi Barbara Grzymała-Turzańska, pielęgniarka oddziałowa chirurgii dziecięcej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. To marzenie właśnie się spełnia dzięki wyjątkowej akcji społecznej w Pracowni Krawieckiej Zabrzanka przy wsparciu Stowarzyszenia Otoczka, które współpracuje z gliwicką "czwórką" od kilku lat.

Zaczęło się od szycia podusi-gwiazd dla dzieci, a teraz postanowiliśmy zgromadzić niezbędne materiały i uszyć ponad 35 koszulek. Jeśli maluchom się spodobają to czas spędzony przy maszynach do szycia nie będzie zmarnowany - podkreśla Dorota Tucholska ze Stowarzyszenia Otoczka.

Akcja szycia koszulek dla pacjentów Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach / Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach / Materiały prasowe

Sama jestem mamą, wiem, jak wielki stres, ile nerwów wiąże się z chorobą dziecka. Jeśli tylko mogę pomóc, wykorzystać pozytywną energię w mojej pracowni oraz radość szycia do tego, aby pomóc innym maluchom i ich opiekunom to na pewno warto to zrobić - deklaruje Dorota Ozimkowska z Pracowni Krawieckiej Zabrzanka.