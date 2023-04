Na karę 8 lat i 2 miesięcy więzienia skazał w środę Sąd Okręgowy w Rzeszowie 45-letniego Marka T. m.in. za odcięcie tasakiem lewej dłoni w nadgarstku swojemu znajomemu. Do zdarzenia doszło we wrześniu 2021 r. na ulicy w Leżajsku.

Sędzia Marzena Ossolińska-Plęs odczytuje wyrok na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Marek T. za odcięcie dłoni otrzymał karę 8 lat pozbawienia wolności, zaś za posiadanie substancji psychotropowych – 3 miesiące. Sąd za oba te czyny wymierzył mu karę łączną 8 lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności.

Oskarżony ma także zapłacić na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości 20 tys. zł.

Wyrok nie jest prawomocny. Strony nie wykluczają złożenia apelacji.

Tragiczne w skutkach zdarzenie

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wrześniu 2021 roku w Leżajsku.

Prokuratura w chwili skierowania aktu oskarżenia informowała, że pokrzywdzony Maksymilian B. jadąc rowerem do swojego kolegi zatrzymał się, aby usunąć awarię w jednośladzie, w którym spadł łańcuch. W tym czasie oskarżony Marek T. jechał skuterem ze stacji paliw do domu.

Przejeżdżając ulicą Lipy zauważył znanego mu Maksymiliana B. Następnie zatrzymał się, podszedł do pokrzywdzonego i przy użyciu tasaka zadał mu uderzenie w lewą rękę, powodując odcięcie dłoni, po czym odjechał z miejsca zdarzenia - opisywał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski.

Marek T. na pierwszej rozprawie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Proponował 3,5 roku więzienia za odcięcie dłoni i pół roku za posiadanie narkotyków, oraz wypłatę 20 tys. zł zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego.

Składając wyjaśnienia przed sądem Marek T., podobnie jak w śledztwie, utrzymywał, że nie chciał odciąć dłoni 21-latka, a jedynie go nastraszyć. Mówił, że chłopak odruchowo machnął ręką, a on go w tę rękę uderzył.

Oskarżony wyraził też żal z powodu swojego czynu i przeprosił Maksymiliana B. W odczytanych przez sąd wyjaśnieniach Marka T. ze śledztwa oskarżony tłumaczył, że nóż, który miał przy sobie "to taki nóż, który się na wsi do kukurydzy używa".

Mówił, że nóż nieraz woził ze sobą na skuterze i nie zamierzał go użyć, by zrobić krzywdę Maksymilianowi B.