W Krościenku Wyżnym uroczyście zainaugurowano rozpoczęcie prac budowlanych. W wydarzeniu wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



Obiecaliśmy Polakom, mieszkańcom Podkarpacia, że Via Carpatia zostanie wybudowana. I co się dzieje? Wybudowaliśmy już odcinek między Rzeszowem a Lublinem. Trwają pracę, które mają na celu realizację tej inwestycji między Lublinem a Białymstokiem - powiedział Adamczyk. Jak ocenił, Via Carpatia będzie "swoistym silnikiem rozwoju gospodarczego" regionów wschodniej Polski.



Minister infrastruktury przypomniał, że kilka tygodni temu na Podkarpaciu odbył się Dialog Wysokiego Szczebla dla Ukrainy, w którym uczestniczyli reprezentanci 23 krajów. Potwierdzili oni, jak mówił Adamczyk, że Via Carpatia musi powstać. Mówili, że jest to jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w dzisiejszym świecie - powiedział szef MI. Wyraził przy tym opinię, że szlak będzie miał znaczenie nie tylko gospodarcze, ale również obronne.



Na miejscu obecny był również wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Podał dane, z których wynika, że budowa szlaku od Rzeszowa do granicy ze Słowacją w Barwinku (ok. 80 km) kosztować będzie prawie 13 mld zł. Mamy ambicję poprawy jakości dróg w całej Polsce, także w tych regionach, w których wcześniej nie inwestowano, jak tutaj na Podkarpaciu - podkreślił Weber.



Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin skierował list do uczestników uroczystości. Podkreślił w nim, że budowa dróg jest wizytówką każdego kraju. Drogi stanowią krwioobieg, którym każdego dnia przemieszczają się ludzie i towary - napisał Sasin.

Budowa w systemie "projektuj i buduj"

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno do węzła Miejsce Piastowe realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca, konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones, opracował już dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a teraz rozpoczyna prace budowlane - dodała.



Po zakończeniu budowy do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.



Jak podała Rarus, na budowie zostało przeprowadzone już rozpoznanie saperskie terenu, niezbędne inwentaryzacje i obserwacje przyrodnicze. Trwają archeologiczne badania wykopaliskowe na ostatnim stanowisku w Miejscu Piastowym. Prace na pozostałych dwóch stanowiskach, które wskazał konserwator zabytków, zostały zakończone. Wykonawca oraz Lasy Państwowe zakończyli wycinkę terenów zadrzewionych - wymieniła przedstawicielka GDDKiA.



Wykonawca buduje już drogi technologiczne wzdłuż trasy, a także prowadzi pierwsze roboty ziemne, czyli odhumusowanie terenu. Rozpoczęły się również roboty rozbiórkowe budynków mieszkalnych kolidujących z budowaną trasą.

Powstaną kluczowe odcinki drogi



W ramach zadania powstaną m.in. dwa węzły drogowe Krosno i Miejsce Piastowe. Węzeł Krosno połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, natomiast węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28. Zakres prac obejmie także budowę obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, trzech przejść dla zwierząt oraz trzech przepustów pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże - Krościenko.



Rarus zaznaczyła, że odcinek drogi ekspresowej S19 Krosno - Miejsce Piastowe przebiega przez tereny płaskie, wykorzystywane w dużej mierze rolniczo. Na południowej części odcinka występują tereny bardziej zróżnicowane morfologicznie, gdzie trasa przecina liczne kotliny i doliny rzeczne. Pod względem geologicznym obszar inwestycji charakteryzuje się skomplikowaną budową związaną z występowaniem utworów fliszu karpackiego. W rejonie projektowanej inwestycji występuje teren predysponowany osuwiskowo - podała rzeczniczka.



Droga ekspresowa S19 to element łączącego Europę Północną i Południową międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który prowadzić będzie od Litwy do Grecji. W Polsce trasa ta będzie miała ok. 700 km długości i połączy m.in. miejscowości: Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Oprócz S19 w jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61 i S16.



W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Obecnie kierowcy korzystają w regionie z niemal 82 km tej trasy. Prawie 73 km jest w realizacji, a ponad 11,6 km w przygotowaniu.