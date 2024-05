W samym sercu Warszawy, na placu Krasińskich, stoi Pałac Rzeczypospolitej, który od 21 maja otwiera swoje podwoje dla wszystkich, pragnących zanurzyć się w bogactwie polskiej kultury i historii.

Pałac Rzeczypospolitej Biblioteki Narodowej w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Pałac Rzeczypospolitej, znany również jako Pałac Krasińskich, to barokowa perła architektury, która po latach remontów i modernizacji znów zabłyśnie pełnym blaskiem, prezentując skarby polskiej i światowej literatury, muzyki i sztuki. Odrestaurowany obiekt, którego historia sięga lat 1677-1695, kiedy to został zbudowany dla Jana Dobrogosta Krasińskiego, wojewody płockiego, jest gotowy, by odkryć przed zwiedzającymi swoje największe tajemnice.

Wystawy, które oczarują każdego

Wnętrza pałacu kryją bezcenne zabytki polskiego piśmiennictwa, w tym najstarszy zapis prozy polskiej w "Kazaniach świętokrzyskich", rękopisy takich gigantów literatury jak Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, aż po Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta. To tutaj, wśród pałacowych sal, odnajdziemy także największy na świecie zbiór rękopisów muzycznych Fryderyka Chopina i Henryka Mikołaja Góreckiego, a także oryginały utworów muzycznych, które na trwałe wpisały się w kanon polskiej kultury.

Nie tylko dla miłośników literatury

Pałac Rzeczypospolitej to miejsce, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością. Obok najcenniejszych obiektów literackich, zwiedzający będą mieli okazję podziwiać dzieła ważne dla światowej kultury, takie jak Kodeks Supraski z X wieku, wpisany na Listę Pamięci Świata UNESCO, czy Sforziada z XV wieku - arcydzieło literatury renesansu włoskiego.

Wydarzenia, które ożywią historię

Otwarcie Pałacu Rzeczypospolitej to nie tylko możliwość zwiedzania. To także szereg wydarzeń towarzyszących, które przybliżą odwiedzającym bogactwo polskiej kultury. Już w czerwcu odbędzie się inauguracja wystawy poświęconej Czesławowi Miłoszowi, a w październiku - Zbigniewowi Herbertowi. Ponadto, na placu Krasińskich odbędzie się plenerowy koncert "Słowo", skomponowany przez Tadeusza Woźniaka, z udziałem znakomitych artystów i orkiestry Sinfonia Varsovia.

Pałac w nowej odsłonie

Po zmroku fasada Pałacu stanie się tłem dla multimedialnego pokazu, łączącego historię z nowoczesnością, z muzyką Wojciecha Urbańskiego. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć Pałac Rzeczypospolitej w zupełnie nowym świetle, dosłownie i w przenośni.