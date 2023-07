Na wzgórzach Zalesia w Rzeszowie, na terenie należącym do miasta, powstanie park dendrologiczny, w którym mieszkańcy będą mogli odpocząć i poznać cenne przyrodniczo siedliska roślin i drzew.

Zalesie / Adam Lampart/Urząd Miasta Rzeszowa / Materiały prasowe

Przed laty planowano stworzenie na wzgórzach Zalesia zielonych terenów rekreacyjnych. Teraz powracamy do tworzenia w tym miejscu ogrodu botanicznego. Pierwszym z jego elementów będzie park dendrologiczny, który będzie świetnym miejscem wypoczynku i poznawania przyrody - podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Na Zalesiu miasto dysponuje terenami o powierzchni ok. 4 hektarów, a niedługo w wyniku zamiany działek z prywatnym właścicielem, przybędzie dodatkowy hektar. Tereny znajdują się w rejonie ulicy Spacerowej i budynków mieszkalnych.

Działki, na których tworzony będzie park to obszar pokryty drzewami i krzewami, a niewielką jego część stanowią łąki. Jak podkreślają specjaliści to doskonałe miejsce do utworzenia parku dendrologicznego z przyrodniczego punktu widzenia, m.in. ze względu na obecność gatunków górskich i niżowych.

Teren ten ma bogatą i urozmaiconą rzeźbę w postaci wzniesień i obniżeń. Może pełnić funkcje krajobrazowe i posiada duży potencjał rekreacyjny oraz turystyczny. Charakterystyczna rzeźba pozwoli na wyznaczenie punktów widokowych na panoramę miasta oraz punktów obserwacyjnych charakterystycznych zbiorowisk roślinnych - mówi Aleksandra Wąsowicz-Duch, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.