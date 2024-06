"Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci współzałożyciela naszej firmy Pana Jerzego Krzanowskiego" - napisała firma Nowy Styl w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej spółki. Jerzy Krzanowski był jednym z założycieli przedsiębiorstwa.

Współwłaściciel grupy Nowy Styl Jerzy Krzanowski / Darek Delmanowicz / PAP

Komunikat w sprawie śmierci Jerzego Krzanowskiego wydała firma Nowy Styl.

"Człowiek wyjątkowy, rodzinny i kreatywny"

Jak napisano, "z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci współzałożyciela naszej firmy Pana Jerzego Krzanowskiego". "Człowieka wyjątkowego, rodzinnego i kreatywnego, wspierającego nas zawsze wspaniałymi ideami" - czytamy w komunikacie.

"W imieniu Zarządu oraz wszystkich Pracowników firmy Nowy Styl składamy kondolencje pogrążonej w bólu Rodzinie" - przekazała firma (pisownia oryginalna).

Jerzy Krzanowski nie żyje. Odnaleziono ciało biznesmena

Krzanowski był od wczoraj poszukiwany. Wczoraj po południu policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu 54-letniego mieszkańca Krościenka Wyżnego. Poszukiwania trwały nieprzerwanie do 1:00 w nocy, kiedy ratownicy odnaleźli ciało mężczyzny. Potwierdzono, że nieżyjący to zaginiony 54-latek. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych - powiedział RMF FM podkom. Paweł Buczyński z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Jak usłyszał od rzecznika krośnieńskiej policji reporter RMF FM Maciej Pałahicki, na tym etapie nie można wykluczyć żadnej przyczyny śmierci biznesmena.

Wiadomo, ze ciało znalazł w nocy ratownik GOPR - przewodnik psa do poszukiwań. Znajdowało się ono w kompleksie leśnym Dębina niedaleko Krościenka Wyżnego, gdzie biznesmen mieszkał.

O firmie Nowy Styl

Firma Nowy Styl została założona w Krośnie w 1992 roku przez braci Adama i Jerzego Krzanowskich (Adam Krzanowski jest obecnie prezesem spółki).

Jak pisze o sobie firma, jest ona "jednym z liderów branży meblarskiej w Europie". W 2023 roku odnotowała ona 310 mln euro (1,3 mld złotych) przychodów ze sprzedaży.

Nowy Styl dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów.