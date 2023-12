12-letnia Anastasia, która 13 listopada została poraniona nożem przez 16-latka, przeszła w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie zabieg zszycia powieki. Dziewczynka najprawdopodobniej w weekend opuści szpital.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

12-letnia Anastasia została zaatakowana 13 listopada ok. godz. 17 na ul. Mikołajczyka w Rzeszowie. 16-letni sprawca zadał jej kilka ciosów nożem w szyję, policzek, brew, czoło i oko na głębokość 4 cm.

Poszkodowana i napastnik są Ukraińcami. Według nieoficjalnych informacji, mieszkają w tym samym bloku w Rzeszowie, ale się nie znali i Anastasia była przypadkową ofiarą.



Po ataku dziewczynkę przewieziono do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ulicy Lwowskiej. Tam przeszła operację części szczękowo-twarzowej. Później dziecko przebywało na oddziale intensywnej opieki medycznej, gdzie utrzymywane było w śpiączce farmakologicznej.

Anastasia ma problemy ze wzrokiem

Gdy stan dziewczynki był na tyle dobry, przewieziona została do Kliniki Chirurgii Dziecięcej. Uskarżała się jednak na gorsze widzenie w jednym oku.



W czwartek Anastasia została przewieziona na oddział chirurgii twarzowo-szczękowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie, gdzie dziś przeszła zabieg.



Polegał na zszyciu powieki, która została celowo rozcięta w poprzednim zabiegu, wykonanym bezpośrednio po urazie, aby zmniejszyć ciśnienie w oczodole, aby to z kolei nie doprowadziło do ślepoty gałki ocznej. Jednak okazało się to nieskuteczne i doszło do ślepoty gałki ocznej - powiedział PAP rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Andrzej Sroka. Rokowania co do wygojenia się tej rany są dobre, natomiast rokowania co do powrotu ostrości wzroku są niepomyślne - przekazał PAP rzecznik szpitala. Dodał, że stan dziewczynki jest dobry i wypis ze szpitala przygotowywany jest na sobotę.

Co grozi 16-letniemu napastnikowi?

Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 12-latki wszczęła Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów. Skierowała ona do sądu rodzinnego wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko 16-letniemu napastnikowi i umieszczenie go w schronisku dla nieletnich. Wniosła też o to, by Kyrylo H. odpowiedział za atak jak osoba dorosła.

Sąd rodzinny na posiedzeniu z wyłączeniem jawności przychylił się do części wniosku prokuratury dotyczącej umieszczenia nastolatka w poprawczaku. Wniosek dotyczący tego, żeby Kyrylo H. został potraktowany jak osoba dorosła, zostanie rozpoznany dopiero po uzyskaniu opinii biegłych.



Ministerstwo Sprawiedliwości wyznaczyło schronisko dla nieletnich w Dominowie pod Lublinem, gdzie 16-letni Kyrylo H. został już przewieziony.



16-latniemu napastnikowi grozi mu poprawczak do 21. roku życia. Jeżeli będzie sądzony jako dorosły, grozi mu nawet 25 lat więzienia.

