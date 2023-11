16-latek, który w poniedziałek zaatakował ostrym narzędziem 12-latkę, zadając jej rany w głowę i szyję, trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące - tak zdecydował sąd rodzinny w Rzeszowie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, około godziny 17, na ul. Mikołajczyka w Rzeszowie.

12-letnia Anastasia została zaatakowana przez 16-letniego Kyrylo H., gdy szła do osiedlowego sklepu. Sprawca zadał jej kilka ciosów nożem w okolice szyi oraz głowy.

16-latek trafił do schroniska

W czwartek odbyło się posiedzenie z wyłączeniem jawności rzeszowskiego sądu rodzinnego. W jego trakcie przychylono się do części wniosku prokuratury dotyczącej umieszczenia nastolatka w poprawczaku na okres 3 miesięcy.

We wniosku prokuratury zawarto również postulat, aby Kyrylo H. został potraktowany jak osoba dorosła. Zostanie to rozpoznane przez sąd rodzinny dopiero po uzyskaniu opinii od biegłych.

"Dopuszczenie dowodów z opinii biegłych nastąpi dopiero po wskazaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości ośrodka, do którego 16-latek zostanie przewieziony" - wyjaśnił prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie sędzia Tomasz Berezowski.

Dodał, że resort ma na wskazanie ośrodka 72 godziny. Dopiero po przewiezieniu Kyryla do tego ośrodka (którym może być każdy ośrodek w Polsce), sąd wskaże biegłych do przebadania chłopca, czy może on odpowiadać jak dorosły.

Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa

Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 12-latki wszczęła Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów. Skierowała ona do sądu rodzinnego wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko nieletniemu, o zastosowanie środków tymczasowych, a przede wszystkim o umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich. Zawnioskowała także "o zastosowanie trybu przewidzianego w art. 67 ustawy, tj. o przekazanie sprawy prokuratorowi wobec stwierdzenia okoliczności wskazanych w art. 10 § 2 kodeksu karnego".

Artykuł ten mówi, że jeżeli nieletni po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego, m.in. z art. 148 § 1 kodeksu karnego, może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, jeżeli m.in. okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

Zatrzymanie i przesłuchanie 16-latka

Sprawca ataku na dziewczynkę został zatrzymany we wtorek. Jest nim 16-letni mieszkaniec Rzeszowa Kyrylo H. Zarówno poszkodowana jak i napastnik są Ukraińcami.

Jak informował w środę prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, której podlega prokuratura rejonowa, z uwagi na wiek sprawcy, został on przesłuchany przez policję. Podczas przesłuchania 16-latek odmówił odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do popełnienia czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Okoliczności ataku

12-letnia Anastasia została zaatakowana w poniedziałek, ok. godz. 17, na ul. Mikołajczyka w Rzeszowie, gdy szła do osiedlowego sklepu. Sprawca zadał jej kilka ciosów nożem w szyję i głowę.

Według ustaleń prokuratury dziewczynka szła sama na zakupy do pobliskiego sklepu i nagle nieznany mężczyzna miał zajść ją od tyłu i zadać kilka ran w szyję i głowę, ostrym przedmiotem, najprawdopodobniej nożem. Dziewczynka zachowała przytomność i zdołała zadzwonić do mamy, która po chwili zjawiła się na miejscu zdarzenia i zadzwoniła na numer alarmowy.

Dziewczynkę przewieziono do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ulicy Lwowskiej, gdzie przeszła operację części szczękowo-twarzowej.

Po operacji utrzymywana była w śpiączce farmakologicznej, ale we wtorek późnym popołudniem została wybudzona. Jej stan lekarze ocenili jako dobry. W środę dziecko przewiezione zostało do Kliniki Chirurgii Dziecięcej.

Wszczęte przez prokuraturę śledztwo jest prowadzone w kierunku usiłowania zabójstwa. Czyn ten jest tak samo karany jak dokonanie zabójstwa. Kodeks karny przewiduje za to karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, albo 25 lat pozbawienia wolności lub nawet dożywocie.

Jednak w przypadku, gdy oskarżony o ten czyn popełnił go przed ukończeniem 18. roku życia, nie orzeka się najwyższej kary za zabójstwo, czyli dożywotniego pozbawienia wolności.