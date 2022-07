W ramach akcji "100 pomników na 100-lecie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu" w wielkopolskich lasach 100 drzew otrzymało status pomnika przyrody. Są wśród nich wiekowe wiązy, dęby, grusze i czereśnie. Można je odnaleźć w terenie, dzięki interaktywnej mapie.

Widok korony starego dębu / Archiwum Nadleśnictwa Krotoszyn / Materiały prasowe

Spośród 100 pomników każde z 25 nadleśnictw RDLP w Poznaniu wybrało jedno, najbardziej reprezentatywne drzewo, pod którym umieszczona została okolicznościowa tabliczka informująca o całym przedsięwzięciu.

Procedura nadania statusu pomnika przyrody

Leśnicy najpierw wytypowali kandydatów na pomniki, pomierzyli ich obwody i przygotowali wymaganą dokumentację, by z nią zgłosić się do lokalnych gmin - informuje dr inż. Andrzej Konieczny dyrektor RDLP w Poznaniu.

Po akceptacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gminy rozpatrywały wnioski.

W większości zapadała pozytywna decyzja, choć zdarzały się też odmowy - podają wielkopolskie Lasy Państwowe.

Jak informują, gmina ustanawiając drzewo pomnikiem, bierze na siebie odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, pokrywa też koszty utrzymania pomnika oraz dba o stan sanitarny takiego drzewa.

Cytat Dodatkowo pandemia spowodowała, że spotkania rad gmin odbywały się rzadziej, przez co proces uchwalania pomników przeciągnął się w czasie. Szczęśliwie mamy to już za sobą. Niech te wyjątkowe drzewa wprawiają w zachwyt turystów oraz przypominają, że jednym z ustawowych obowiązków leśników jest ochrona przyrody - wyjaśnia dr inż. Andrzej Konieczny dyrektor RDLP w Poznaniu.

Ustanowione 100 pomników można znaleźć na specjalnej mapie, która zawiera również podstawowe dane dotyczące poszczególnych pomników.

Jak drzewo zostaje pomnikiem?

Aby móc zostać pomnikiem dane drzewo, musi spełniać dwa kryteria. Jednym jest odpowiedni obwód na wysokości 1,30 metra, drugim są specjalne walory, dzięki którym wyróżnia się na tle innych drzew z tego samego gatunku. Może to być specyficzny kształt, ale również inne cechy cenne przyrodniczo czy kulturowo.

Drzewa pomnikowe kojarzą się nam często z potężnymi dębami lub alejami sędziwych lip. Owszem, by zasłużyć sobie na miano pomnika, drzewo powinno charakteryzować się zestawem pewnych specyficznych cech. Jednak nie każdy pomnik musi mieć 3 metry obwodu, zależy to od jego gatunku. W przypadku cisa wystarczy 50 centymetrów, to już i tak imponujące wymiary dla tego długowiecznego, ale powoli rosnącego drzewa.

Ile jest pomników przyrody?

Na terenie poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych mamy już powołanych 997 pomników przyrody - mówi Przemysław Lewandowski, starszy specjalista ds. ochrony przyrody w RDLP w Poznaniu.

Jak dodaje, "nie muszą to być tylko drzewa, gdyż zgodnie z ustawą o ochronie przyrody pomnikami mogą być też twory przyrody ożywionej, nieożywionej, jak i ich skupiska, np. okazałe drzewa, aleje, krzewy, głazy narzutowe oraz jaskinie".

Wśród naszych pomników znalazł się dąb o imieniu leśnika Stanisława Poprawskiego. Inne imiona nadane drzewom to np. Agnieszka, Bogumił, Elżbieta, Karina czy Mieszko.