Trwają przygotowania do rozpoczęcia rozbiórki spalonej kamienicy przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu. Prace mają potrwać około trzech tygodni i większość z nich będzie prowadzona ręcznie.

Przygotowania do rozbiórki kamienicy / Beniamin Piłat / RMF24

Początkowo prace będą prowadzone bez ciężkiego sprzętu i robotnicy cegłą po cegle będą rozbierać spalony budynek.

Dzisiaj najważniejsze będzie rozebranie szczytu kamienicy, który jest w bardzo złym stanie. Jutro robotnicy przeniosą się na frontową ścianę. Jedynymi zachowanymi pomieszczeniami mają być piwnice.

Zejście do tego poziomu ma być kluczowe dla zachowania stabilności sąsiednich budynków oraz dla samego śledztwa, ponieważ to tam doszło do dwóch wybuchów. Równocześnie z usuwaniem spalonych elementów śledczy będą zbierać dowody.

Na miejscu są już prokurator oraz policyjni technicy.



/ Beniamin Piłat / RMF24

/ Beniamin Piłat / RMF24

/ Beniamin Piłat / RMF24

Do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu doszło w nocy z soboty 24 sierpnia na niedzielę 25 sierpnia. W akcji zginęło dwóch strażaków w wieku 33 i 34 lat. Poszkodowanych zostało 11 strażaków i 3 osoby cywilne.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, w wyniku którego śmierć poniosło dwóch strażaków. Celem postępowania będzie ustalenie bezpośredniej przyczyny tragedii i określenie powstałych szkód.

W Poznaniu ruszyła też akcja pomocy dla mieszkańców doszczętnie zniszczonej kamienicy. Tutaj sprawdzisz, jak możesz ich wesprzeć).