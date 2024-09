Ponad 4,5 miliona uczniów w całej Polsce rozpoczęło dzisiaj nowy rok szkolny! W Faktach RMF FM odwiedziliśmy szkołę uznawaną za najstarszą w naszym kraju. To Liceum Ogólnokształcące imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.

Liceum Ogólnokształcące imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Liceum Ogólnokształcące imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku działa od 1080 roku. To oznacza, że rok szkolny dzisiaj rozpoczął się w tym miejscu po raz 844! Ten budynek ma cztery skrzydła. Każde powstawało w innym wieku: XIII, XVII, XX i XXI wieku.

Od wielu lat jest tutaj tradycja, zgodnie z którą na początek roku szkolnego uderza się w spiżowy dzwon. Robi to uczeń z najwyższą średnią! I dzisiaj był to Miłosz Matuszewski, który miał same szóstki na świadectwie.

Odwiedzamy najstarszą szkołę w Polsce Michał Dobrołowicz / RMF FM

Rozpoczęcie roku szkolnego w jednej z najstarszych szkół w Europie Przedpołudnie Radia RMF24

Według tradycji korzenie szkoły sięgają umownej daty 1080 r., kiedy w Płocku miała powstać szkoła przy kolegiacie św. Michała. Pierwszymi wykładowcami mieli być zakonnicy, głównie benedyktyni. Natomiast jako fundatora szkoły wymienia się księcia Bolesława Kędzierzawego. Pierwszym znanym nauczycielem był Witalis, wymieniony w dokumencie z 1249 r. Wykładano tu łacinę, gramatykę, retorykę i dialektykę.

ZOBACZ WIRTUALNY SPACER W SZKOLE W PŁOCKU

W 1773 roku, gdy powstawała Komisja Edukacji Narodowej, zlikwidowano zakon jezuitów. Zachował się do dziś inwentarz kasacyjny kolegium płockiego. Znamy dokładnie (141 stron) majątek szkoły m.in. katalog biblioteki, liczący 2345 tytułów.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

W 1920 r. uczniowie zgłosili się do armii ochotniczej, by walczyć z bolszewikami. Po wojnie ci, którzy unikali służby, byli wyrzuceni ze szkoły.

Co najmniej 4 uczniów otrzymało Krzyże Walecznych za walki w latach 1919-1920. Dodatkowo szkoła została odznaczona Krzyżem za Męstwo i odwagę, jako jedyna placówka oświatowa w Płocku.

Przez długi czas LO w Płocku było męską szkołą. Kobiety rozpoczęły tam naukę w 1945 roku. W 1905 roku uczniowie strajkowali tam przeciwko nauce po rosyjsku.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM