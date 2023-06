Takiego zakończenia roku szkolnego uczniom ze Śremu pozazdrościć mogą rówieśnicy w całej Polsce. W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu świadectwa z paskiem dostali wszyscy – różniły się tylko kolory tych pasków.

Świadectwa z paskiem dla każdego ucznia szkoły w Śremie / Beniamin Piłat / RMF FM

Pogoda nieco pokrzyżowała plany organizatorów. Zaplanowana na dziedzińcu szkoły uroczystość wręczenia świadectw została przeniesione do miejscowej sali widowiskowej - aby je odebrać, uczniowie po czerwonym dywanie wchodzili na scenę.

Jak opisuje reporter RMF FM Bieniamin Piłat, cześć uczniów otrzymało świadectwa z czerwonym paskiem, który przyznawany jest uzyskanie średniej ocen 4,75 i więcej. Widziałem też świadectwa z pomarańczowym, zielonym, a nawet różowym paskiem - relacjonuje reporter RMF FM.

Każdy z 220 uczniów szkoły w Śremie otrzymał świadectwo ozdobione kolorowym paskiem. Co one oznaczają?

Ta akcja ma pokazać, że każdy uczeń jest wyjątkowy - mówi Jakub Tylman, nauczyciel ze szkoły podstawowej w Śremie.

Zachęciliśmy, aby wspierać swoich uczniów i uczennice, aby dmuchać im w skrzydła, aby pokazywać nam ich wartość, bo każdy jest wyjątkowy. Jedni sprawdzają się super w nauce i osiągają piękne wyniki, ale inni mają równie fajne wartości - dodaje Jakub Tylman.

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie wpadła na pomysł, jak nagrodzić wszystkich uczniów. Przygotowano więc specjalne nakładki na świadectwa - to paski wykonane z tektury na białym papierowym podkładzie, do którego wsuwane jest świadectwo. Razem z tym dobrze znanym czerwonym paskiem jest to w sumie siedem kolorów. Np. świadectwa z niebieskimi paskami trafiły do ambitnych uczniów, z zielonym do tych z najwyższą frekwencją, różowe paski zarezerwowane zostały dla dobrych przyjaciół, a żółte do tych, których doceniono za odwagę.