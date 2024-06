Prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, została przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) - poinformował w czwartek UAM. To druga kobieta na tym stanowisku.

Prof. Bogumiła Kaniewska / UAM w Poznaniu, fot. Adrian Wykrota / Materiały prasowe

Prof. Kaniewska była członkinią prezydium KRASP, pełniła również funkcję przewodniczącej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Wybory nowych władz KRASP odbyły się w czwartek w Warszawie, gdzie w Szkole Głównej Handlowej odbywają się posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Kadencja nowych władz rozpocznie się 1 września 2024 roku.

Zastępcami przewodniczącej KRASP w kadencji 2024-2028 zostali: rektor AGH prof. Jerzy Lis i rektor SGGW prof. Michał Zasada.

Jak podał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, prof. Bogumiła Kaniewska ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł profesora uzyskała na podstawie monografii "Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego".

W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie literaturą XX wieku, a także teorią przekładu i literaturą dla dzieci. W roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. W 2016 roku została wybrana na prorektor ds. studenckich, a od 2020 roku jest rektorem UAM. Została także wybrana na kolejną kadencję 2024-2028.

Poza tym nadzorowała - w ramach udziału w konsorcjum EPICUR - przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego. Zainicjowała takie projekty, jak program wsparcia psychologicznego dla studentów, a także akcję "Widzialna Ręka UAM". Bierze aktywny udział w projekcie UAM "Gdy Nauka jest Kobietą".

Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Górnej Alzacji w Miluzie.

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich tworzą polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Członkami KRASP są - obok uczelni publicznych - także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej.

Jak wynika z informacji na stronie KRASP, obecnie Konferencję tworzą rektorzy 110 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto 8 szkół ma status uczelni stowarzyszonych.

KRASP występuje do organów władzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa wyższego, nauki i kultury oraz w żywotnych sprawach środowiska akademickiego. Wyraża z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.