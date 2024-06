Przeciętny Polak w 2023 r. pracował zawodowo o 11 minut dłużej niż 10 lat wcześniej, przez co mniej odpoczywał - to wnioski z opublikowanego w czwartek badania Głównego Urzędu Statystycznego. Co ciekawe, jeśli zsumujemy czas poświęcany pracy zawodowej, domowej i opiece nad domownikami, to kobiety na te obowiązki poświęcały nieco więcej czasu niż mężczyźni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock "W 2023 r. przeciętny Polak w wieku 15 lat lub więcej pracował zawodowo o 11 minut dłużej niż w 2013 r. Poświęcał także o 14 minut więcej na prace domowe, w tym na opiekę nad członkami gospodarstwa domowego, przeznaczał za to mniej czasu na odpoczynek" - podał Główny Urząd Statystyczny w informacji o dobowym budżecie czasu ludności w 2023 r. Jak dodano, w 2023 r. prawie połowę doby (47,4 proc.) Polacy w wieku 15 lat lub więcej przeznaczali na zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, a 29,9 proc. doby zajmowało im wykonywanie różnego typu obowiązków (w tym także podejmowanych dobrowolnie). Na odpoczynek poświęcali 18,1 proc. doby, a 4,6 proc. zajmowało im przemieszczanie się. "Przeciętny czas przeznaczany na prace domowe, w tym opiekę nad członkami gospodarstwa domowego (15,0 proc. doby), był dłuższy od czasu poświęcanego na pracę zawodową (12,8 proc.). W ramach odpoczynku najwięcej czasu (10,1 proc.) zajmowało korzystanie ze środków masowego przekazu, a w drugiej kolejności - życie towarzyskie, uczestnictwo w rozrywce i kulturze (4,4 proc.)" - podkreślono w opisie wyników badań. Przyjrzano się też różnicy w dobowych budżetach czasu kobiet i mężczyzn. "W 2023 r. kobiety poświęcały więcej czasu na obowiązki, co wynika przede wszystkim z przeznaczania przez nie większej ilości czasu na prace domowe i opiekę nad członkami gospodarstwa domowego (K - 18,2 proc., M - 11,2 proc. doby)" - napisano. Jednocześnie mężczyźni więcej czasu przeznaczali na pracę zawodową: 16,4 proc. doby kontra 10,2 proc. w przypadku kobiet. "Gdy jednak zsumujemy czas poświęcany pracy zawodowej oraz pracy domowej i opiece nad członkami gospodarstwa domowego, to wartości te są podobne (K - 28,4 proc., M - 27,6 proc.) - na tego typu obowiązki kobiety poświęcały przeciętnie nieco więcej czasu (o 0,8 p. proc w strukturze doby)" - podsumowano. Pełne wyniki badania dobowego budżetu czasu ludności w postaci pliku PDF można znaleźć TUTAJ .