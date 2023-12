1100 osób zasiądzie w niedzielę do wspólnego wigilijnego posiłku w Międzynarodowych Targach Poznańskich. W jednej z hal wystawienniczych ustawiane są już stoły i przygotowywana jest wigilia dla potrzebujących. To okazja, by ci, którzy nie mogą pozwolić sobie na samodzielne przygotowanie kolacji, poczuli magię świąt.