Wiele wskazuje na to, że pogoda we Wszystkich Świętych będzie dobra. Temperatura powinna być wysoka. Nie zabraknie także słońca - przewidują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Cmentarze przed dniem Wszystkich Świętych na zdjęciu ilustracyjnym / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Od czwartku 31 października Polska ponownie znajdzie się w zasięgu klina wyżowego. Napłynie do nas cieplejsze powietrze - przewiduje synoptyk.

Temperatura w przyszłym tygodniu wyniesie od 13 st. C na północy, około 15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na południu kraju.

W piątek 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, w centrum i na południu kraju powinno być pogodnie - powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Jedynie na północy kraju pojawi się większe zachmurzenie i tam możliwe będą przelotne opady deszczu - dodała.

1 listopada wiatr będzie zachodni, na ogół umiarkowany, okresami porywisty. Temperatura wyniesie od 12-13 st. C na północy, około 16 st. C w centrum, do 17-18 st. C na południu kraju.

Sytuacja zmieni się natomiast po 1 listopada. IMGW przewiduje wówczas ochłodzenie.