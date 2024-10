Dwa ciała w polu kukurydzy w Niemczech. Druga ofiara to Polak

23-latek z Gdańska to druga ofiara, którą udało się zidentyfikować niemieckim śledczym po wrześniowym makabrycznym odkryciu w Gronau w Nadrenii Północnej-Westfalii. Tam, w polu kukurydzy zostały zakopane dwa ciała. Jak się okazało, 23-letni mężczyzna pochodził z okolic Gdańska.

Jak poinformowała policja w Münster, zidentyfikowano drugiego mężczyznę, którego zwłoki zostały zakopane na polu kukurydzy w Nadrenii Północnej-Westfalii. To 23-latek z Gdańska, znajomy pierwszej ofiary (25-letniego gdańszczanina).

Śledczy zaznaczyli, że skontaktowała się z nimi matka młodszego mężczyzny, a porównanie materiału DNA potwierdziło tożsamość ofiary.



Pierwszy mężczyzna został zidentyfikowany we wrześniu. Członkowie rodziny rozpoznali 25-latka po charakterystycznym tatuażu.



Nadal nie wiadomo, co było przyczyną śmierci obu mężczyzn. Na ciałach ofiar znaleziono ślady substancji chemicznych używanych do produkcji narkotyków oraz pozostałości kokainy i amfetaminy.



Do makabrycznego odkrycia w Gronau doszło 8 września. Podczas spaceru pies jednej z mieszkanek wykopał w polu but. Kiedy policja przyjechała na miejsce - odnalazła dwa zakopane ciała. Sekcja zwłok wykazała, że śmierć mężczyzn nastąpiła tydzień wcześniej.