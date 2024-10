Do sprawy przyszłorocznych wyborów prezydenckich nawiązał również prezes PSL, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaprosił on swoich partnerów z koalicji rządzącej - KO, Polskę 2050 i Lewicę do wspólnego wyłonienia kandydata na prezydenta.



Jak stwierdził, "nie stać nas dzisiaj na kolejne kłótnie i spory". Zapewnił, że jest za "bardziej intensywnym dialogiem" w ramach koalicji w celu dojścia do porozumienia. Dodał, że "ma przekonanie, że trzeba wyłonić jednego kandydata, a nie trzech" na prezydenta.