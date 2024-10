Sędziowie piłkarscy Bartosz Frankowski i Tomasz Musiał zostali zawieszeni przez Europejską Federację Piłkarską (UEFA) do końca czerwca 2025 roku. Obaj przed sierpniowym meczem Ligi Mistrzów w Lublinie trafili na izbę wytrzeźwień.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Matusewicz / East News

