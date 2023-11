Biały Dom pokazał tegoroczne świąteczne dekoracje. Rezydencja prezydenta USA w Waszyngtonie jest już gotowa na Boże Narodzenie.

Jak informuje waszyngtoński korespondent RMF FM, udekorowano każde pomieszczenie w Białym Domu. Najważniejsza choinka stanęła - zgodnie z tradycją - w Pokoju Niebieskim w Białym Domu.

Dekoracje przygotowywano od wielu miesięcy. Można odnaleźć tu charakterystyczne elementy dla poszczególnych amerykańskich stanów i słodycze, które otrzymują dzieci w czasie świąt.

Jak było w 2022 roku?

W 2022 roku świąteczna dekoracja składała się z 77 choinek i ponad 83 tys. światełek. Jej motywem przewodnim były słowa "We the People" - czyli "My Naród". Te słowa są fundamentem naszego niezwykłego kraju i Duszą naszego Narodu - przekazał wówczas w oświadczeniu Biały Dom.

Dekoracje świąteczne miały odzwierciedlać dobra tego kraju. Prezentowane były amerykańskie regiony, walory poszczególnych stanów. Na jednej z choinek oprócz nazw stanów i bombek zawieszono gniazda oraz sztuczne ptaki, charakterystyczne dla tych obszarów USA.