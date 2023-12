Łódzkie Sztuki, kolektyw założony przez rezydentów Art_Inkubatora, ponownie łączy siły i organizuje kolejną odsłonę targów sztuki i designu. Tegoroczna edycja bożonarodzeniowa potrwa dwa dni: 9 i 10 grudnia.

Tak wyglądały targi Świąteczne Sztuki w Łodzi w ubiegłym roku / Świąteczne Sztuki / Materiały prasowe

W Fabryce Sztuki w Łodzi rezydenci wystawią swoje najlepsze projekty, a do współpracy zaprosili także inne marki z Łodzi i okolic. Na targach będzie ponad 80 wystawców i wystawczyń, a także młodzi artyści w tzw. Young Corner.

Świąteczne Sztuki to już siódma edycja targów organizowanych przez Łódzkie Sztuki, a trzecia odsłona targów świątecznych. Za każdym razem wydarzenie cieszy się olbrzymim zainteresowaniem lokalnej społeczności, która chętnie uczestniczy w targach, poznaje nowe marki i ma szansę zrobić unikatowe zakupy. Edycja świąteczna to doskonała okazja do spełnienia bożonarodzeniowych marzeń.

Łódzkie Sztuki i tym razem zaprosiły do współpracy innych twórców. Prócz rezydentów Art_Inkubatora swoje prace zaprezentują wyselekcjonowani na etapie zgłoszeń artyści.

Pod jednym dachem spotykają się miłośnicy dobrego designu, sztuki i innych dobroci - mówi Dagmara Appel, marka zACHwyty, Rezydentka Art_Inkubatora i jedna z organizatorek targów. Za każdym razem unikatowa atmosfera miejsca i samego wydarzenia przyciąga łodzian, którzy mają szansę zrobić niezwykłe zakupy. Serdecznie zapraszamy na Tymienieckiego 3, będzie wspaniale, jak zawsze.

Ponad 80 wystawców na swoich stoiskach zaprezentuje prace z wielu dziedzin sztuki. Zobaczymy grafiki, biżuterię, meble, tekstylia, odzież dla dorosłych i dzieci, akcesoria dla psów i kotów.

Nie zabraknie też rzeźb, obrazów, artykułów dekoracyjnych do wnętrz, jak poduchy, koce czy świece sojowe. Kupić będzie można również wegańską żywność i naturalne kosmetyki. Wszystko oryginale, wyprodukowane lokalnie i w pojedynczych egzemplarzach.

Świąteczne Sztuki, jak każde Targi Sztuki organizowane przez naszych rezydentów, to świetna okazja dla twórców z regionu i całej Polski do zaprezentowania swoich produktów w przestrzeni, która kojarzona jest z największymi międzynarodowymi festiwalami designu i fotografii - mówi Maciej Trzebeński, dyrektor Fabryki Sztuki w Łodzi.

W trakcie trwania imprezy będzie otwarta klubokawiarnia NieWinni, a na patio zaparkują foodtrucki z kawą oraz frytkami. Targi na Tymienieckiego 3 będą otwarte w sobotę od g. 11.00 do 19.00, a w niedzielę godzinę krócej. Wstęp jest bezpłatny.