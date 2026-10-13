Nawoływał do zabójstwa Tuska i Czarzastego. 46-latek zatrzymany

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Kolejna osoba zatrzymana w związku z groźbami pod adresem polskich władz. To 46-letni mieszkaniec Obornik. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

46-letni mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek w Obornikach.

Jest podejrzany o publiczne nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu. Informację w tej sprawie przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.

Jak przekazała szefowa Prokuratury Rejonowej w Obornikach prok. Katarzyna Sill-Szułczyńska, mężczyzna usłyszał dziś zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info. Mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego - dodała prok. Sill-Szułczyńska.

46-latek zamieszczał wpisy w mediach społecznościowych

Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak przekazał, że 46-latek od dłuższego czasu w wulgarny sposób komentował w internecie sytuację polityczną w kraju. W ostatnich dniach zaczął też publikować pogróżki i nawoływał do zabójstwa — powiedział Borowiak.

Andrzej Fijołek rzecznik Komendanta Głównego Policji poinformował, że 46-latek umieszczał wpisy na Facebooku i Tik Toku.

66-latek miał nawoływać do zamachu na premiera

To kolejna osoba, która miała planować zamach na władze państwowe.

W niedzielę do policji wpłynęła informacja o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Natychmiast zwołano spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA, w tym policji, Służby Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po południu poinformowano o zatrzymaniu podejrzanego mężczyzny na Dolnym Śląsku.

Jak informował wczoraj reporter RMF FM Krzysztof Zasada, 66-letni mężczyzna został w poniedziałek przewieziony do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, zatrzymany jest zagorzałym przeciwnikiem obecnej władzy. Służby jego plany traktują bardzo poważnie.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że informacja o planowanym zamachu została przekazana przez informatora, który wskazał personalia osoby mogącej dopuścić się tego czynu. Według ministra zatrzymany mężczyzna miał powiązania z radykalnymi grupami i utrzymywał kontakty przez internet z różnymi osobami.