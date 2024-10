Dwa zdjęcia młodego poznaniaka trafiły do konkursu organizowanego przez magazyn National Geographic Polska. 15-letni Alexander Buruzs dopiero zaczyna swoją przygodę z fotografią - aparat po raz pierwszy wziął do ręki dopiero rok temu, a w planach ma udział w jeszcze kilku konkursach.

Archiwum prywatne Alexander Buruzs

Dziesięć prac młodych twórców czeka na głosy widzów, a wśród nich są aż dwa zdjęcia pewnego młodego fotografa-amatora. 15-letni Alexander Buruzs z Poznania dopiero od roku interesuje się fotografią, a już chce podbijać świat.

Przygotowałem dwie fotografie - mówi w rozmowie z RMF FM, dodając, że pierwsza to "Dąb w Rogalinie". To zdjęcie, które wykonałem w Rogalińskim Parku Krajobrazowym - informuje.

Drugie to "Rozprostowanie skrzydeł", fotografia wykonana przez przypadek. Po prostu przejeżdżałem w pobliżu jeziora i akurat zobaczyłem tam perkoza dwuczubego - wyjaśnia Alexander Buruzs. Fotografię można zobaczyć TUTAJ .

Swoją przygodę z fotografią rozpoczął w ubiegłym roku. Staram się cały czas rozwijać. Inwestuję w nowy sprzęt i szkolenia. Nie wiem, czy to będzie mój pomysł na życie. Po prostu to lubię - mówi Alexander Buruzs.

15-letni fotograf w wolnych chwilach uprawia sport oraz śpiewa w chłopięcym chórze. W planach ma starty w kolejnych konkursach.

Czym jest "Świat okiem młodych"?

"Świat okiem młodych" to jedna z kategorii Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic Polska.

"To kategoria dedykowana młodym twórcom, którzy przez obiektyw aparatu czy smartfona dzielą się swoimi przeżyciami, myślami i emocjami" - czytamy na stronie organizatorów.

"W czasach, gdy każdy dzień przynosi nowe wyzwania i możliwości, ich prace odzwierciedlają różnorodność doświadczeń, od codziennych radości, przez globalne zagrożenia, po najgłębsze refleksje o przyszłości planety. Dla młodych fotografów to także okazja, by zabłysnąć na arenie krajowej, a nawet międzynarodowej, bo sukces w konkursie może być pierwszym krokiem do wielkiej kariery" - wyjaśniają organizatorzy.