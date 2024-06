Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Wielkopolskim wkrótce będzie nosić imię Jana Lityńskiego. Działacz społeczny, dziennikarz i opozycjonista z czasów PRL w 2021 roku utonął ratując własnego psa.

/ Materiały prasowe

Ustanowienie takiego patrona zaproponowała Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, a jej pomysł zaakceptowali burmistrzowie i wójtowie gmin, którzy są akcjonariuszami schroniska.

Chcemy, aby Jan Lityński jako patron schroniska, był obecny w pamięci i świadomości mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego, przypominając, że empatia, miłość do zwierząt oraz zaangażowanie społeczne, to szlachetne cechy, które warto upowszechniać wśród ludzi - podkreśliła prezydent Beata Klimek. Myślę, że to doskonała okazja, by nadać imię tak wybitnej postaci, szczególnie teraz, kiedy Schronisko Ostrów przeszło budowlaną metamorfozę - dodała.

Jan Lityński zginął 21 lutego 2021 roku, kiedy ratował swojego psa, pod którym załamał się lód na rzece Narew. Ten heroiczny akt poświęcenia stał się symbolem jego empatii i oddania wobec zwierząt.