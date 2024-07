Szczątki ludzkie należące prawdopodobnie do ks. Franza Zagermanna, kapłana zamordowanego w 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej odnaleziono w Unikowie (woj. warmińsko-mazurskie) - poinformował IPN. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN czeka na wyniki badań genetycznych.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Szczątki ludzkie na prywatnej posesji

"W wyniku prac poszukiwawczych przeprowadzonych w Unikowie (pow. bartoszycki) odnaleziono szczątki ludzkie należące prawdopodobnie do ks. Franza Zagermanna, kapłana zamordowanego w 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej" - podało Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN.



Poszukiwania terenowe przeprowadzono 23-24 lipca na terenie prywatnej posesji oddalonej ok. 1,5 km od zabudowań parafialnych. To właśnie tu mieszkańcy okolicznych miejscowości szukali schronienia przed zbliżającą się Armią Czerwoną.



"29 stycznia 1945 r. po odprawieniu ostatniej mszy św. w kościele parafialnym dołączył do zgromadzonych ks. Franz Zagermann. W nowym miejscu przebywania dalej służył wiernym posługą religijną, modlił się wspólnie z ukrywającymi się i dawał świadectwo kapłańskiej postawy" - podano.

Torturowali i próbowali zastraszyć



Według ustaleń IPN Rosjanie, dowiedziawszy się o miejscu przebywania proboszcza, często nawiedzali gospodarstwo rodziny Kroschewskich. 25 lutego nad ranem przyszli tam trzej radzieccy żołnierze. Wypytywali księdza, chcąc ustalić, czy jest duchownym. Gdy ten nie odpowiadał, torturowali go i próbowali zastraszyć.



"Według relacji świadków, gdy odkryli naczynia liturgiczne i potwierdziło się, że jest księdzem, postrzelili go w głowę, a następnie umierającego brutalnie maltretowali. Agonia ks. Franza Zagermanna miała trwać 33 godziny" - przekazano w komunikacie.

Pochowany w ogrodzie



Sowieci nie zgodzili się na pochowanie kapłana na cmentarzu parafialnym. Zabronili też przygotowania trumny. Po kilku dniach został pochowany na terenie ogrodu rodziny Kroschewskich. Ciało ubrane w szaty liturgiczne owinięto w prześcieradło i złożono do ziemi.

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN - w związku z prośbą proboszcza parafii Unikowo i Sątopy ks. Bartłomieja Kozieja - jesienią 2023 r. rozpoczął badania historyczne i przygotowania do przeprowadzenia prac poszukiwawczych na terenie wskazywanym przez świadków. Badania pozwoliły potwierdzić prawdopodobieństwo pogrzebania szczątków w miejscu wskazywanym w relacjach.

Jama grobowa ze szczątkami

Na terenie ogrodu należącego niegdyś do rodziny Kroschewskich wykonano dwa sondaże. W drugim z nich odkryto wkop, który swoim kształtem przypominał jamę grobową. Natrafiono na szczątki mężczyzny ubranego w szaty liturgiczne, odnaleziono także m.in. różaniec.



"Podjęte szczątki zostały zabezpieczone i zostaną poddane oględzinom antropologicznym oraz badaniom genetycznym" - przekazało Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN.



Ks. Franz Zagermann był proboszczem w Unikowie od 1928 r. Od 1936 r. pełnił dodatkowo funkcję wicedziekana dekanatu reszelskiego. "Po wybuchu II wojny światowej narażał się Gestapo, chcąc zorganizować duszpasterstwo dla polskich robotników przymusowych sprawowane w języku polskim. Władze hitlerowskie nie wyraziły na to zgody, wrogo reagując na propozycję duszpasterza. Aż do śmierci męczeńskiej pozostał wierny ideałom kapłańskiej służby" - napisano w komunikacie.