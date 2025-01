Woda w Węgorzewie (Warmińsko-Mazurskie) i pobliskich miejscowościach jest niezdatna do picia. Problem może dotyczyć ponad 13 tys. osób. Po tym, jak w próbkach wykryto obecność bakterii E. coli, rozesłano alert RCB.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Woda wodociągowa w okolicy Węgorzewa jest niezdatna do picia - stwierdził Państwowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie.

Wodociąg, w którym wykryto bakterie zaopatruje w wodę 26 miejscowości: Węgorzewo, Kal, Maćki, Ruska Wieś, Trygort (Zwierzyniecki Róg), Ogonki, Kolonia Rybacka, Czerwony Dwór, Wysiecza, Kalskie Nowiny, Stręgiel, Matyski, Stulichy, Klimki, Wilkowo, Jakunowo, Prynowo, Trygort, Węgielsztyn, Janówko, Stawki, Przystań, Mamerki, Harsz, Okowizna, Dziaduszyn.



Według służb sanitarnych, problem może dotyczyć ponad 13 tysięcy osób. Alert RCB (Rządowego Centrum Bezpieczeństwa) w tej sprawie otrzymali odbiorcy na terenie powiatu węgorzewskiego.



Zanieczyszczona przez bakterie woda nie może być pita, wykorzystywana do przygotowywania posiłków, mycia warzyw i owoców, lub czyszczenia naczyń kuchennych. Może być jednak bez problemu wykorzystywana w celach takich jak na przykład spłukiwanie toalet czy mycie podłóg.



Zakład Usług Komunalnych w Węgorzewie na swojej stronie opublikował listę miejsc gdzie zostaną postawione zbiorniki. Są to:

Maćki - cysterna przy boisku, zbiornik niebieski na "osiedle budowa",

Prynowo - cysterna obok budynków 16, 17, 18,

Klimki - cysterna naprzeciw starego sklepu,

Wilkowo - cysterna przy krzyżu,

Stulichy - niebieski zbiornik przy zajeździe,

Jakunowo - niebieski zbiornik przy Jakunowo 3.

Jak informuje ZUK, woda z tych zbiorników nadaje się do picia po przegotowaniu.



Z komunikatu zamieszczonego przez tę spółkę w mediach społecznościowych wynika, że do obecnej sytuacji najprawdopodobniej przyczyniło się uszkodzenie wodociągu zlokalizowane 15 stycznia pod rzeką Węgorapą przy wyjeździe z Węgorzewa w stronę miejscowości Maćki. Wykonano wtedy prace naprawcze, a następnie połączono sieć wodociągową i przeprowadzono czyszczenie odcinka od miejsca awarii do końca sieci.



Wyniki badań wody pobranej w kilku miejscowościach już po awarii wykazały obecność bakterii E. coli, wydano więc decyzję o niezdatności wody wodociągowej do spożycia.

Według informacji ZUK, woda na odcinku awarii będzie podlegać intensywnemu chlorowaniu, a sieć wodociągowa będzie płukana. Po zakończeniu działań przeprowadzone mają być badania kontrolne.



Krzysztof Maj