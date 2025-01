Olsztyn chce przejąć ok. 230 ha od gminy Purda. Jej radni są przeciwni tej decyzji. Projektem uchwały o poszerzeniu granic Olsztyna i przeprowadzeniu konsultacji społecznych ma zająć się na najbliższej sesji 29 stycznia rada miasta.

Olsztyn / shutterstock /

Szczegóły planów olsztyńskiego samorządu i argumenty za włączeniem tych terenów w granice miasta przedstawiono podczas środowej konferencji prasowej w ratuszu. Zapowiedziano na niej, że nad projektem uchwały inicjującej proces poszerzenia granic miasta radni będą dyskutować na najbliższej sesji, za tydzień.

"Zagospodarowanie tych terenów nie jest możliwe bez udziału Olsztyna"

Olsztyn chce przejąć ok. 230 ha leżących w granicach sąsiedniej gminy Purda. Według danych zaprezentowanych przez olsztyński magistrat, niemal 75 proc. tego obszaru (ponad 175 ha) to grunty zarządzane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czyli należące do Skarbu Państwa. Gmina Purda jest właścicielem jedynie ok. 3,7 ha, wliczając w to lokalne drogi.



Chodzi o tereny pomiędzy południową granicą miasta a obwodnicą. W ocenie olsztyńskiego samorządu, są one funkcjonalnie związane z miastem i bezpośrednio z nim sąsiadują, więc ich zagospodarowanie nie jest możliwe bez udziału Olsztyna. Według władz Olsztyna, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina Purda założyła, że miałyby tam powstać obszary przemysłu, usług i handlu wielkopowierzchniowego.



Zdaniem przewodniczącego olsztyńskiej rady miasta Łukasza Łukaszewskiego, tego rodzaju obiekty byłyby uciążliwe dla mieszkańców pobliskich olsztyńskich osiedli. Chcemy zapewnić harmonijny rozwój miasta, chronić tereny mieszkaniowe przed niekorzystnym sąsiedztwem i stworzyć nowe możliwości rozwoju stolicy regionu - deklarował.

Powstanie "miasteczko prawne"?

Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk przypomniał, że na włączonym w granice miasta obszarze miałoby powstać "miasteczko prawne". Byłyby tam siedziby sądów, prokuratury, a docelowo również areszt śledczy, który funkcjonuje obecnie w ścisłym centrum. Realizacja tych planów ma też pomóc w zabiegach o utworzenie w Olsztynie pierwszego w regionie sądu apelacyjnego.



Pozostała część przyłączonych gruntów zostałaby przeznaczona na budownictwo społeczne oraz na tereny zielone, które mają stanowić strefę buforową wokół istniejących tam Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Krokus".

Jakie korzyści dla mieszkańców Starego Olsztyna?

Zdaniem Szewczyka, znalezienie się w granicach miasta oznacza korzyści dla mieszkańców Starego Olsztyna, jedynej wsi na tym obszarze. Jak mówił, wzrośnie wartość nieruchomości i nastąpi rozwój infrastruktury, w tym drogowej.

Mieszkańcy mieliby lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i administracji. Mogliby też korzystać choćby z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego i darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży. Wskazał, że już teraz ok. 500 uczniów zameldowanych w gminie Purda uczęszcza do szkół w Olsztynie.

Pomysł budzi sprzeciw radnych

Olsztyn od wielu lat nie poszerzał swoich granic administracyjnych - ostatni raz w 1988 roku. Miejskie władze podkreślają, że stolica województwa potrzebuje nowych terenów, żeby wzmacniać swoją pozycję i rozwijać funkcje metropolitalne. Wymaga to m.in. rozbudowy instytucji świadczących usługi publiczne.



Zamiary włączenia tego obszaru w granice Olsztyna wywołały w ostatnich tygodniach zdecydowany sprzeciw radnych gminy Purda, którzy ocenili, że są to jedne z niewielu terenów inwestycyjnych w tej gminie. W ich ocenie, tylko ten kompleks gruntów nadaje się do zagospodarowania bez konieczności dewastacji obszarów leśnych, cennych przyrodniczo.



Do zamiarów władz Olsztyna sceptycznie odniosła się też rada powiatu olsztyńskiego, która podkreśliła, że miasto i gminy powinny rozwijać się, współpracując na zasadach partnerstwa.



Zasady zmiany granic administracyjnych miast i gmin są uregulowane w ustawie o samorządzie gminnym. Decyzję podejmuje w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.



Początkiem procedury jest podjęcia przez radę miejską uchwały o woli poszerzenia miasta i przeprowadzenia konsultacji społecznych. Następnie w ciągu trzech miesięcy przeprowadzane są konsultacje z mieszkańcami. Wniosek dotyczący zmiany granic wraz z uzasadnieniem trafia - za pośrednictwem wojewody, który je opiniuje - do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów - wydaje rozporządzenie do 31 lipca, a zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia następnego roku.