Od 1 stycznia miastami stały się trzy miejscowości w województwie lubelskim: Końskowola, Kurów i Wąwolnica. Status miasta uzyskały także Kazanów położony w województwie mazowieckim oraz Kobylnica w województwie pomorskim, Sobków w województwie świętokrzyskim i Zaniemyśl w województwie wielkopolskim. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził liczący niecałe 5 tysięcy mieszkańców, położony w powiecie zwoleńskim niedaleko Radomia mazowiecki Kazanów.

Mam nadzieję, że po tej zmianie tutaj będzie się więcej działo. Na razie jest spokojnie. Jest główna droga, obok domy, do najbliższej stacji benzynowej mam 13 kilometrów. Tak nie powinno być w mieście. Przez to młodzi ludzie wyjeżdżają: do Radomia, do Warszawy, do dużych miast - skarży się w rozmowie z naszym dziennikarzem jeden z mieszkańców mazowieckiego Kazanowa.

Mamy za to ładny park, aptekę, dużo sklepów, jest drogeria. Podstawowe rzeczy można tutaj załatwić. Sama dowiedziałam się niedawno od męża o tej zmianie. Jestem ciekawa, co się zmieni. Wiele osób obawia się podwyżek opłat, że miasto będzie droższe. Wiem, że tak nie musi być. Liczymy za to na nowe inwestycje, na to, że łatwiej będzie tu zorganizować coś nowego - dodaje mieszkanka Kazanowa.

Po noworocznej zmianie, w Polsce dokładnie 1020 miejscowości ma status miasta.

Dawne miasteczko Kazanów leży nad rzeką Iłżanką lub Chotczą. Kazanów został założony w 1566 roku przez Marcina Kazanowskiego herbu Grzymała na gruntach wsi Miechów. Fakt ten potwierdzony został w radomskich księgach ziemskich w 1588 roku.

Nie mam specjalnych życzeń związanych z tą zmianą. Na razie nie czuję się tutaj jak w mieście. Choć przyjeżdżam do Kazanowa z malutkiej wsi, położonej 6 kilometrów stąd. Może po tej zmianie urzędnicy zainteresują się mniejszymi miejscowościami w okolicy, tuż obok Kazanowa - dodają mieszkańcy nowego miasta.

Zmiany dotyczące granic gmin

Od 2025 roku nastąpiło jednocześnie siedem zmian dotyczących granic gmin: pomiędzy gminą Chełm i miastem Chełm, pomiędzy gminą Moszczenica i gminą Biecz, pomiędzy gminą Sucha Beskidzka i gminą Zembrzyce, pomiędzy gminą Zarzecze i gminą Kańczuga, pomiędzy miastem Orzesze i gminą Ornontowice, pomiędzy gminą Kaźmierz i gminą Szamotuły oraz pomiędzy miastem Kołobrzeg i gminą Kołobrzeg.

Jedenaście zmian dotyczy ustalenia granic miast. W tym przypadku, oprócz ustalenia granic miast wynikających z nadania statusu miasta, ustalenie granic dotyczy miast: Lubsko, Lubień Kujawski, Rejowiec, Olsztyn. Natomiast jedna zmiana dotyczy zmiany siedziby władz gminy Batorz z Batorza na Batorz Pierwszy.