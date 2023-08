Od 3 września pociągi PKP Intercity mają szybciej pokonywać trasy pomiędzy największymi polskimi miastami. Oznacza to podróż z Krakowa do Gdańska w niecałe 5 godzin i z Warszawy do Poznania w 2,5 godziny.

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM PKP zapowiada, że od 3 września najszybszy pociąg Intercity pokona trasę Kraków Główny - Gdańsk Główny w 4 godziny i 50 minut. To o 17 minut krócej niż dotychczas i o 6 minut krócej niż najlepszy w historii polskiej kolei czas jazdy. Również z Warszawy do Krakowa pasażerowie pojadą w krótszym czasie. 2 składy pokonają tę trasę w 2 godziny i 10 minut, co również stanowi rekord. Szybszy ma być również przejazd na trasie Warszawa Centralna - Wrocław Główny. Najszybszy skład PKP Intercity pokona tę trasę w 3 godziny i 33 minuty - o 16 minut krócej niż w okresie wakacyjnym. Około 20 minutowemu skróceniu ulegnie także czas przejazdu między Warszawą Centralną a Poznaniem Głównym. Grafika z zapowiadanymi zmianami przygotowana przez PKP / Materiały prasowe Przewoźnik zapowiada wprowadzenie od 3 września nowego pociągu, który będzie kursował na trasie Lublin Główny - Poznań Główny. IC Koziołek dołączy do składów IC Lubuszanin oraz IC Górski i będzie trzecim pociągiem kursującym bezpośrednio pomiędzy stolicami województw wielkopolskiego i lubelskiego. Z Lublina pociąg wyjedzie po godzinie 8 rano, a do Poznania przyjedzie koło godziny 15. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Zobacz również: Łódź: Jedno z głównych skrzyżowań zostanie zamknięte